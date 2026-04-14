Gigant rezygnuje z Lewandowskiego, klamka zapadła. Prezes nawet się nie wahał

Jakub Rzeźnicki

Przyszłość Roberta Lewandowskiego już wkróce ma się ostatecznie rozstrzygnąć. Niedawno media obiegła informacja, że kapitan reprezentacji Polski otrzymał wreszcie ofertę prolongaty od Barcelony, jednak na dużo gorszych, aniżeli obecnie warunkach. Sam snajper ma czuć się sfrustrowany ostatnimi tygodniami w Hiszpanii i podchodzi sceptycznie do kontynuowania przygody z Barcą. We wtorek we Włoszech gruchnęła natomiast wiadomość, że europejski gigant zrezygnował ostatecznie z próby przekonania 37-latka.

Robert Lewandowski w stroju Barcelony stoi na murawie, wokół niego piłkarze po zakończeniu meczu
Robert LewandowskiSoccrates ImagesGetty Images

W zeszły weekend "Mundo Deportivo" poinformowało, że Robert Lewandowski otrzymał ostatecznie ofertę przedłużenia umowy od Barcelony. "Duma Katalonii" miała zaproponować snajperowi roczną prolongatę, jednak zakładającą znacznie obniżenie zarobków.

FC Barcelona złożyła propozycję Lewandowskiemu. Polak wstrzymuje się z decyzją

Jak zareagował na to Polak i jego przedstawiciele? Nie chciał on składać żadnych deklaracji i uzgodnił, że odpowiedź da dopiero po spokojnym przeanalizowaniu sytuacji. Podkręciło to mimo wszystko plotki dotyczącego jego możliwego rozstania z ekipą mistrza Hiszpanii.

W kółku: Robert Lewandowski w meczu z Lokomotiwem, 2020 r.
Robert Lewandowski

25 "ofiar" Lewandowskiego i te wyjazdy do Moskwy. Rosjanie odparli napór

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak

Zainteresowanie sporwadzeniem "Lewego" od dłuższego czasu miały wyrażać włoskie kluby na czele z AC Milan i Juventusem, Chicago Fire, a także zespoły z Arabii Saudyjskiej. We wtorek gruchnęła wieść, że jeden z nich mimo wszystko nie chce, żeby 37-latek u nich grał.

AC Milan rezygnuje z Lewandowskiego. Prezes zdecydował

Mowa o Milanie, który jak podaje Carlo Pelegatti, miał zrezygnować z prób pozyskania kapitana reprezentacji Polski. Taką decyzję podjął prezes "Rossonerich" - Giorgio Furlani. Jak widać, nie chce on grać w Serie A z "Lewym" w składzie.

Dziś dyrektor generalny Giorgio Furlani ponownie podkreślił swoje „nie” dla Lewandowskiego. Jeśli chodzi o kontrakt Pulisica, mówi, że zależy on bardziej od agenta niż od samego zawodnika.
czytamy na łamach "pianetamilan.it".

Tym samym wygląda na to, że to definitywny koniec starań Milanu o Lewandowskiego. Grono zespołów, do których może trafić Polak, jeśli nie przedłuży umowy z Barcą, się zawęziło.

Szpakowski zabrał głos ws. nowego kontraktu dla "Lewego". To mecz ostatniej szansy

FC Barcelona ruchy na rynku transferowym pod kątem szukania nowego napastnika uzależnia od ostatecznej decyzji Lewandowskiego. Obecnie priorytetem dla niej jest wzmocnienie środka obrony, a nie ataku.

Zbigniew Boniek
Piłka nożna

Polacy jeszcze powalczą o MŚ? Boniek wydał wyrok

Szymon Łożyński
Szymon Łożyński
Piłkarz FC Barcelony w bordowo-granatowym stroju z numerem 9 wykonuje techniczne zagranie podczas meczu, podskakując i kontrolując piłkę, w tle widoczny zawodnik drużyny przeciwnej w czerwono-białych pasach oraz kibice na trybunach.
Robert Lewandowski w meczu z Atletico MadrytGONGORAAFP
mężczyzna w garniturze siedzący przy stole konferencyjnym, przemawiający do kilku mikrofonów, w tle widoczne logo AC Milan i inne logotypy na ściance prasowej
Giorgio FurlaniKevork DjansezianAFP
Dwóch piłkarzy w klubowych kurtkach Barcelony stoi obok siebie na tle stadionu, jeden z nich unosi rękę, a przed nimi stoją dzieci z rozmazanymi twarzami.
Robert Lewandowski i Lamine YamalSiu WuPAP
ACF Fiorentina - SS Lazio. Robin Gosens strzelcem gola. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

