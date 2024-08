Gigant podjął decyzję, a Barcelona wkracza do akcji. Co za wieści dla "Lewego" i spółki

W szatni Juventusu tego lata dochodzi do ogromnych zmian. Przybył do niej nowy trener - Thiago Motta, a tymczasem z klubem żegna się kilku zawodników, co spotkało już Wojciecha Szczęsnego, który rozwiązał kontrakt ze "Starą Damą" za porozumieniem stron i jak dotąd wciąż pozostaje bezrobotnym bramkarzem.