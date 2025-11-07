Gigant chce Lewandowskiego. Już w styczniu. Agent Polaka rozpoczął rozmowy

Kariera Roberta Lewandowskiego w zespole FC Barcelona z pewnością przez kibiców będzie wspominana z uśmiechem na ustach. Polak przychodził bowiem do zespołu, który był kompletnie pogrążony w sportowym i finansowym kryzysie. Nasz napastnik okazał się kluczowy do odbudowania drużyny.

Wiele wskazuje jednak na to, że za kilka miesięcy już w Katalonii grać nie będzie. Umowa podpisana bowiem latem 2022 roku wygasa w czerwcu 2026 roku i w tym momencie trudno wierzyć w to, że zostanie ona przedłużona. Cały krajobraz kształtuje się w rozstanie po wygaśnięciu umowy.

AC Milan chce Lewandowskiego. Już teraz

Lewandowski w tym sezonie gra stosunkowo niewiele jak na siebie, w dużej mierze przez kontuzje. Na konferencjach prasowych bagatelizuje ten temat, twierdząc, że rozumie zarządzanie jego minutami. Jak się jednak okazuje, jest zespół, który z chęcią wykorzysta sytuację Polaka i to już zimą.

Włoska "Sportitalia" donosi bowiem, że zainteresowany Lewandowskim jest AC Milan i to wiadomo od dłuższego czasu. Dotychczas mówiło się jednak o letnim transferze, a tym razem pojawił się temat odejścia z Barcelony już zimą, co z pewnością byłoby potężnym ciosem dla Hansiego Flicka.

"Milan szuka środkowego napastnika na zimowe okno transferowe, by rozwiązać problemy z bramkami, a zawodnikiem, którego chce trener Massimiliano Allegri, jest Robert Lewandowski" - przekazują włoscy dziennikarze cytowani przez kataloński dziennik "Sport".

"Działacze Milanu spotkali się z agentem Lewandowskiego, Pinim Zahavim, by przeanalizować możliwości transferu - albo zimą, albo latem, jeśli jego kontrakt z Barceloną nie zostanie przedłużony. Milan chciałby powtórzyć operację, jaką przeprowadził z Luką Modriciem. Lewandowski wie o zainteresowaniu Milanu i jest to jedna z opcji, które rozważy latem, choć jego priorytetem pozostaje Barca" - dodano.

Gdy popatrzymy na dorobek napastników Milanu w tym sezonie, to trudno się dziwić ich zainteresowaniu. Dwóch środkowych napastników ekipy z Mediolanu strzeliło łącznie...dwa gole, żadnego w Serie A. Lewandowski mimo słabszej formy z pewnością ten wynik przebiłby samodzielnie.

