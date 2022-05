Giganci chcą zawrócić w głowie Lewandowskiemu! "Kontrakt leży już na stole"

Saga związana z możliwym transferem Roberta Lewandowskiego z Bayernem Monachium nabiera rumieńców. Jest już jasne, że Polak nie chce przedłużyć umowy, która łączy go z ekipą mistrza Niemiec do 2023 roku.

"Lewy" jest nieustannie łączony z FC Barcelona, choć w ostatnich dniach pojawiły się informacje o tym, że na transfer naszego reprezentanta zęby ostrzą sobie także inni futbolowi giganci. Mowa tu przede wszystkim o Chelsea oraz PSG .

Chelsea i PSG ruszają po Roberta Lewandowskiego. Polak wybiera FC Barcelona

Do tych informacji odniósł się świetnie poinformowany w kwestii rynku transferowego dziennikarz Fabrizio Romano. Jak przyznał, działacze Chelsea i PSG interesują się pozyskaniem Roberta Lewandowskiego już od minionego lata. Mimo to priorytetem dla Polaka są obecnie przenosiny do Barcelony.

- Jego agent Pini Zahavi także daje pierwszeństwo "Barcy". Trzyletni kontrakt jest już na stole, ale wciąż czeka na rozmowy pomiędzy klubami - dodał Fabrizio Romano.

Teraz przyszłość Roberta Lewandowskiego zależy już tylko od Bayernu Monachium i powodzenia negocjacji z FC Barcelona.