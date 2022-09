Gary Lineker stawia na Roberta Lewandowskiego. Benzema nie jest jak on

Na razie na starcie La Liga to właśnie Robert Lewandowski wespół z Borją Iglesiasem z Betisem Sewilla prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców z dorobkiem czterech goli. Karim Benzema jest jednak niewiele gorszy. On i Iago Aspas z Celty Vigo w trzech meczach trafiali do siatki rywali trzykrotnie. A to właśnie za dwójka otwierała listę najlepszych strzelców hiszpańskiej ligi w poprzednim sezonie, przy czym z ogromną przewagą Francuza z Realu Madryt.

Wtedy jednak nie było jeszcze Roberta Lewandowskiego, który zostawał królem strzelców w Bundeslidze czy polskiej Ekstraklasie jeszcze jako gracz Lecha Poznań.

Gary Lineker był królem strzelców piłkarskich mistrzostw świata Mexico'86, ale nigdy nie założył korony strzeleckiej w trakcie występów w hiszpańskiej lidze. Trafił do niej, do FC Barcelona po tym mundialu i występował do 1989 roku. Wtedy jednak najczęściej królem strzelców zostawał Meksykanin Hugo Sanchez z Realu Madryt, względnie Brazylijczyk Baltazar z Atletico Madryt.

Dzisiaj Lineker to znany komentator o sporej liczbie fanów i followersów. W rozmowie z La Liga TV stwierdził, że wynik rywalizacji o miano najlepszego strzelca w Hiszpanii jest dla niego jasny. Powinien go wygrać Robert lewandowski i Gary Lineker zdziwi się, gdyby było inaczej. - Gdy spojrzeć na kariery obu graczy, Lewandowski wydaje się bardziej naturalnym i typowym strzelcem - powiedział znakomity niegdyś angielski napastnik.

