Furia w szatni Barcelony, Xavi już tego nie kryje. Wielki cios dla Lewandowskiego

Cel FC Barcelona na sobotni wieczór był jeden - przerwanie passy porażek i zainkasowanie kompletu punktów w meczu La Liga z Valencią, by nie pozwolić piłkarzom Realu Madryt oraz Girony na zwiększenie swojej przewagi w tabeli. I o ile pierwszy punkt został zrealizowany, o tyle drugi już nie. Podopieczni trenera Xaviego Hernandeza nie przegrali bowiem, remisując 1:1 , ale strata punktów z ekipą "Nietoperzy" i tak stanowi dla nich spore rozgoryczenie.

Nie krył tego po meczu choćby Robert Lewandowski , który zwrócił się do kibiców FC Barcelona z krótkim przesłaniem. - Tylko jeden zdobyty punkt to wielkie rozczarowanie, ale ciężko pracujemy, by wrócić na właściwą ścieżkę i dokonamy tego - napisał kapitan reprezentacji Polski w swoich mediach społecznościowych.