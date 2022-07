Frustracja Lewandowskiego. Niemcy odsłaniają kulisy

Pogłoski o tym, że stosunki na linii "Lewy" - szkoleniowiec nie układają się dobrze pojawiały się w mediach od dłuższego czasu. Napastnikowi miała rzekomo nie podobać się taktyka, stosowana przez trenera, sprawiająca, że kreuje się dla niego mniej sytuacji bramkowych. "Sport1" rzuca na sprawę nieco więcej światła, ujawniając przy tym kilka nowych faktów.

Lewandowski wyznał, że "Nagelsmann i Bayern już go nie interesują"

Według dziennikarzy stacji sytuacja zaogniła się w drugiej części sezonu, gdy Nagelsmann zaczął wprowadzać do systemu większe innowacje. "Lewandowskiemu nie podobało się, że miał blisko siebie innego, ofensywnego zawodnika" - czytamy.

Jak dodano, Polak szczególnie poirytowany był po porażce 0:1 w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Villarreal. To właśnie po tym starciu miał wyznać bliskim, że "Nagelsmann i Bayern już go nie interesują".

Transferowa saga wokół naszego rodaka wciąż trwa. Póki co nie wiadomo, czy transfer do FC Barcelona ostatecznie się zmaterializuje. Hiszpanie są na rynku transferowym bardzo aktywni, lecz bardzo zachowawczo podchodzą do oczekiwań finansowych Bayernu.