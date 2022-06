Frenkie de Jong chce grać z Lewandowskim w Barcelonie. Niemożliwe?

Już połowa kadry klubu z Camp Nou została odpytana w różnych mediach na okoliczność transferu Lewandowskiego do Barcelony. Wszyscy mówią to samo, są entuzjastami pomysłu. Po meczu Holandia - Polska w Rotterdamie pomocnik Barcy Frenkie de Jong rozmawiał w Lewandowskim, który w tym spotkaniu nie grał. TVP zapytała o to, czy Holender chciałby widzieć Polaka na Camp Nou.

De Jong: - Oczywiście, że chciałbym grać z Lewandowskim

- Oczywiście, że chcę Lewandowskiego w moim zespole. To jeden z najlepszych na świecie. Decyzja należy do niego, ale dla Barcelony to byłoby duże wzmocnienie - powiedział.

Nawet jeśli transfer dojdzie do skutku, wątpliwe jest, by Lewandowski i De Jong zagrali razem. Media w Katalonii donoszą, że Holender zgodził się na przeprowadzkę na Old Trafford w Manchesterze, gdzie trenerem jest Erik ten Hag, którzy przyszedł z Ajaxu Amsterdam.

Lewandowski i Frenkie de Jong mogą się minąć

W 2019 roku Barcelona kupiła Frenkiego de Jonga z klubu z Amsterdamu za 75 mln euro. Jest na Camp Nou podstawowym zawodnikiem, ale trener Xavi Hernandez zgodził się go stracić, by zadłużony klub mógł zatrudnić innych graczy. Między innymi Polaka.

Ciekawe jest to, że o Holendra zabiegał także Bayern Monachium. Ale Frenkie de Jong okazał się dla Bawarczyków za drogi. Jest na tyle dobrym graczem, że Barcelona może żądać za niego wysokiej kwoty - 80 mln euro. Manchester United zgodził się na 60 mln euro plus 20 mln w zależności od dokonań piłkarza na Old Trafford. Wszyscy oczekują, że wkrótce kluby się dogadają. Holender zostanie nowym liderem drugiej linii drużyny ten Haga.