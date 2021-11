"Lewy" nie znalazł się w kadrze meczowej na spotkanie z Bratankami, a wokół tego faktu pojawiło się sporo kontrowersji. Dziennikarz Interii, Sebastian Staszewski przekazał, że była to osobista decyzja kapitana, która nie spodobała się kompanom z drużyny narodowej. Kilka godzin później "Lewy" wydał za pośrednictwem strony internetowej PZPN oświadczenie, w którym poinformował między innymi, że "po wygranej z Andorą wiedział już, że nie zagra z Węgrami", a decyzję podjął selekcjoner, choć "była ona z nim konsultowana".

Franciszek Smuda zabrał głos

Głos w sprawie zabrał Franciszek Smuda, który drużynę narodową prowadził w latach 2009-2012. Jak przyznał, gdy zobaczył, że w meczu z Węgrami nie zagrają Lewandowski i Glik od razu uznał, że to pomysł "bez sensu". - Już lepiej było nie wystawiać "Lewego" przeciwko Andorze na tym sztucznym klepisku - ocenił.

Kiedy prowadzący rozmowę Piotr Wołosik zasugerował, że była to prawdopodobnie decyzja samego napastnika Bayernu Monachium, "Franz" wyraził powątpiewanie, czy jakikolwiek piłkarz kadry może sam wybierać mecze, w których zagra. - Czy jakikolwiek piłkarz może wybierać sobie mecze reprezentacji? - zastanawiał się. Jak dodał, choć nie chce oceniać całej sytuacji, w takich przypadkach lepiej wcześniej ją wyjaśnić, niż ryzykować, że "wybije szambo".



Smuda przyznał przy tym, że nie wyobraża sobie, by Lewandowski przyszedł do niego z taką prośbą przed meczem o dużą stawkę.



Reprezentacja Polski z uwagi na porażkę z Węgrami (1-2) nie zdołała wywalczyć rozstawienia w pierwszej rundzie dwustopniowych baraży. Jej rywalem będzie na tym szczeblu jedna z ekip: Włochy, Portugalia, Szwecja, Walia, Rosja lub Szkocja.



