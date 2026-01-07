Partner merytoryczny: Eleven Sports

Flick zrezygnował z Lewandowskiego. To może oznaczać jedno. Jasny sygnał ws. Polaka

Kacper Dąderewicz

W półfinale Superpucharu Hiszpanii FC Barcelona pokonała Athletic Club aż 5:0. Na listę strzelców wpisał się m.in. Ferran Torres, który rywalizuje z Robertem Lewandowskim o miejsce w pierwszym składzie na środku ataku. Pozostawienie polskiego napastnika na ławce rezerwowych przez całe spotkanie to jasny sygnał wysłany przez Hansiego Flicka. Co to oznacza przed wielkim finałem?

To była niespotykana deklasacja. W Superpucharze Hiszpanii nie grają bowiem przypadkowe drużyny. Są to rozgrywki dla najlepszych zespołów w kraju za poprzedni sezon.

Tym razem Athletic Club okazał się jednak zespołem niegodnym Barcelony. Już do przerwy podopieczni Hansiego Flicka prowadzili 4:0. Gole strzelali: Ferran Torres, Fermin Lopez, Roony Bardghji i Raphinha.

Pierwszy z wymienionych decyzją Hansiego Flicka znalazł się w pierwszym składzie na półfinał. Można było spodziewać się tego, że Niemiec da Lewandowskiemu pół godziny albo przynajmniej kwadrans.

Lewandowski nie podniósł się z ławki. Jasny sygnał przed wielkim finałem

Tak się jednak nie stało. Tego wieczoru Hansi Flick definitywnie zrezygnował z Roberta Lewandowskiego. To może oznaczać tylko jedno.

Gdyby Hansi Flick chciał wystawić Terrana Torresa również w wielkim finale, zapewne zdjąłby go w okolicach 60. minuty, gdy wszystko było już przesądzone. Hiszpan dograł jednak to spotkanie do końca.

Możemy więc spodziewać się tego, że w wielkim finale z Atletico Madryt lub Realem Madryt od pierwszej minuty zagra Robert Lewandowski.

W półfinale Polak dostał wolne, więc będzie o wiele bardziej wypoczęty i głodny gry. Polak z pewnością nie został skreślony przez Flicka definitywnie, ponieważ w ostatnim meczu z Espanyolem zdobył bardzo ważnego gola i pokazał się z dobrej strony.

Wszystko wskazuje więc na to, że Hansi Flick w finale postawi właśnie na Lewandowskiego. Niemiec od początku sezonu bardzo ostrożnie zarządza boiskowym czasem Polaka, aby w pełni wykorzystać jego potencjał i ograniczyć ryzyko wystąpienia kolejnym kontuzji.

Drugi półfinał zostanie rozegrany w czwartek 8 stycznia. Real Madryt zmierzy się w nim z Atletico. Jeśli "Los Blancos" wygrają, w finale dojdzie do rewanżu za finał sprzed roku - wówczas Barca pokonała odwiecznych rywali aż 5:2, a Wojciech Szczęsny obejrzał czerwoną kartkę.

