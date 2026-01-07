To była niespotykana deklasacja. W Superpucharze Hiszpanii nie grają bowiem przypadkowe drużyny. Są to rozgrywki dla najlepszych zespołów w kraju za poprzedni sezon.

Tym razem Athletic Club okazał się jednak zespołem niegodnym Barcelony. Już do przerwy podopieczni Hansiego Flicka prowadzili 4:0. Gole strzelali: Ferran Torres, Fermin Lopez, Roony Bardghji i Raphinha.

Pierwszy z wymienionych decyzją Hansiego Flicka znalazł się w pierwszym składzie na półfinał. Można było spodziewać się tego, że Niemiec da Lewandowskiemu pół godziny albo przynajmniej kwadrans.

Lewandowski nie podniósł się z ławki. Jasny sygnał przed wielkim finałem

Tak się jednak nie stało. Tego wieczoru Hansi Flick definitywnie zrezygnował z Roberta Lewandowskiego. To może oznaczać tylko jedno.

Gdyby Hansi Flick chciał wystawić Terrana Torresa również w wielkim finale, zapewne zdjąłby go w okolicach 60. minuty, gdy wszystko było już przesądzone. Hiszpan dograł jednak to spotkanie do końca.

Możemy więc spodziewać się tego, że w wielkim finale z Atletico Madryt lub Realem Madryt od pierwszej minuty zagra Robert Lewandowski.

W półfinale Polak dostał wolne, więc będzie o wiele bardziej wypoczęty i głodny gry. Polak z pewnością nie został skreślony przez Flicka definitywnie, ponieważ w ostatnim meczu z Espanyolem zdobył bardzo ważnego gola i pokazał się z dobrej strony.

Wszystko wskazuje więc na to, że Hansi Flick w finale postawi właśnie na Lewandowskiego. Niemiec od początku sezonu bardzo ostrożnie zarządza boiskowym czasem Polaka, aby w pełni wykorzystać jego potencjał i ograniczyć ryzyko wystąpienia kolejnym kontuzji.

Drugi półfinał zostanie rozegrany w czwartek 8 stycznia. Real Madryt zmierzy się w nim z Atletico. Jeśli "Los Blancos" wygrają, w finale dojdzie do rewanżu za finał sprzed roku - wówczas Barca pokonała odwiecznych rywali aż 5:2, a Wojciech Szczęsny obejrzał czerwoną kartkę.

