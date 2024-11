Flick zdjął Lewandowskiego z boiska, później się tłumaczył. Mówił o "błędzie"

FC Barcelona nie zwalnia tempa, a świetną formę potwierdziła w środowy wieczór, kiedy to ograła na wyjeździe Crvenę Zvezdę Belgrad. Strzelanie w meczu fazy ligowej Ligi Mistrzów rozpoczął Inigo Martinez , który trafił do siatki rywala już w 13. minucie. Później gospodarze odpowiedzieli golem Silasa, ale remisem nacieszyli się tylko do 43. minuty. Wtedy po raz pierwszy n a listę strzelców wpisał się Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski z 99 golami w Lidze Mistrzów. Flick o tym wie

Niemiecki trener przyznał, że wie o tym, że jego podopieczny ma na swoim koncie 99 trafień. A przy okazji przyznał się do błędu, chociaż zrobił to z przymrużeniem oka. "Gdybym wiedział o tym wcześniej, to bym go nie zmienił, ale to był mój błąd" - zażartował. I od razu uciął temat - priorytetem dla niego jest to, by piłkarze byli wypoczęci na kolejny mecz, stąd wcześniejsze zdjęcie z boiska Polaka.