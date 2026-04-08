Flick zdecydował ws. Lewandowskiego. Oto komunikat Barcelony, tuż przed hitem

W kwietniu "Duma Katalonii" skonfrontuje się z Atletico Madryt aż trzykrotnie. Za tymi dwoma zespołami już spotkanie w ramach La Ligi. Teraz czas na starcie, które wyłoni półfinalistę kończącej się powoli Champions League. Po zwycięstwie 2:1 w stolicy Hiszpanii, lepsze nastroje panują obecnie u gospodarzy dzisiejszej konfrontacji. Powody do radości ma zwłaszcza Robert Lewandowski. To właśnie nasz rodak strzelił bramkę na wagę triumfu. Sobotni sukces pozwolił odskoczyć "Blaugranie" na siedem punktów od Realu Madryt.

Polscy kibice liczyli na to, że wspomniany wyżej występ pozwoli Warszawianinowi na grę od pierwszej minuty w środowy wieczór. Podobnie zresztą przewidywali sami Hiszpanie. "Jestem pewien, że zagra w pierwszej jedenastce w Lidze Mistrzów. W zasadzie w Champions League jest podstawowym środkowym napastnikiem drużyny. W wielkich meczach Flick zawsze stawia na Lewandowskiego, który jest najlepszym środkowym napastnikiem, jakiego ma w kadrze" - mówił chociażby Ivan San Antonio w rozmowie z WP SportoweFakty.

Hansi Flick postawił na Roberta Lewandowskiego. Polak zacznie mecz z Atletico

Wszystko jednak znajdowało się w rękach Hansiego Flicka, a ten od czasu do czasu lubi zaskakiwać. "Liga Mistrzów to najważniejsze rozgrywki, wszyscy chcą pokazać swoją najlepszą wersję. Zarówno piłkarze Barcelony jak i Atlético Madryt mają takie podejście. Gramy przeciwko trudnemu rywalowi, mają fantastycznych graczy, ale jesteśmy w stanie awansować i tego chcemy" - zapowiadał na konferencji, cytowany przez "fcbarca.com".

Powyższe słowa jasno wskazywały, że o żadnych eksperymentach nie będzie mowy. Wreszcie potwierdzenie dotyczące wyjściowego składu miejscowych otrzymaliśmy około godziny 20:00. Wśród wybrańców niemieckiego szkoleniowca znalazł się Robert Lewandowski. Cel? Kolejne trafienie w konfrontacji przeciwko Atletico Madryt. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Skład FC Barcelona na mecz z Atletico Madryt:

Joan Garcia, Cancelo, Cubarsi, Pedri, Lewandowski, Yamal, Rashford, Martin, Olmo, Kounde, Eric Garcia

Rozwiń

Robert Lewandowski JOSE BRETON East News

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Robert Lewandowski Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Hansi Flick nie krył zadowolenia po wygranej z Newcastle. "Cieszę się, że Lewy dzisiaj wrócił". WIDEO