Flick zdecydował ws. Lewandowskiego. Koniec spekulacji. Komunikat klubu

Tomasz Chabiniak

Już o 14:00 FC Barcelona ruszy do boju przeciwko Rayo Vallecano w meczu 29. kolejki LaLiga. Hiszpańskie media miały kilka wątpliwości co do składu, jaki wystawi Hansi Flick. Dotyczyły między innymi środka pola i pozycji napastnika. Co z Robertem Lewandowskim? Dwa dzienniki typowały go do jedenastki, a dwa do ławki rezerwowych. Teraz wiemy już wszystko.

Hansi Flick i Robert Lewandowski

FC Barcelona z pewnością liczy na potknięcie Realu Madryt w wieczornych derbach stolicy z Atletico, ale żeby skorzystać z ewentualnej wpadki "Królewskich", najpierw sama musi wykonać swoje zadanie. O 14:00 mistrzowie Hiszpanii zaczynają spotkanie z Rayo Vallecano na Spotify Camp Nou. Odnosili zwycięstwa w poprzednich czterech kolejkach i w tej chwili mają 70 punktów, 4 więcej od podopiecznych Alvaro Arbeloi.

Media miały siedmiu pewniaków co składu na niedzielne popołudnie - Joana Garcię, Joao Cancelo, Gerarda Martina, Xaviego Esparta, Pedriego, Lamine'a Yamala i Raphinhę. Niepewność dotyczyła jednego ze stoperów (Pau Cubarsi kontra Ronald Araujo), dwóch pomocników (Marc Bernal kontra Marc Casado i Fermin Lopez kontra Dani Olmo), a także środkowego napastnika ("Sport" i "As" typowały miejsce dla Roberta Lewandowskiego, a "Marca" i "Mundo Deportivo" dla Ferrana Torresa).

"Hiszpan ma przerwać swoją posuchę i dać Polakowi odpocząć" - zapowiadał ten ostatni dziennik, przypominając o czarnej serii 11 meczów Torresa bez gola ani asysty. Przypomniano, że już za 5 dni "Biało-Czerwoni" zagrają z Albanią w półfinale barażów o mistrzostwa świata.

Dziennikarzom w przewidywaniu zestawienia "Dumy Katalonii" nieco pomógł na sobotniej konferencji prasowej sam Flick. Trener przekazał zgromadzonym żurnalistom, że Eric Garcia znajdzie się na ławce rezerwowych i że Joan Garcia jest gotowy do gry.

Teraz wszystko jest już jasne, spekulacje zostały zakończone. FC Barcelona ogłosiła skład w mediach społecznościowych i na swojej stronie internetowej. "Sport" pomylił się jedynie w kwestii Esparta, zamiast którego na prawej obronie zagra Araujo.

Lewandowski wybiegnie na murawę od pierwszej minuty.

Skład Barcelony na mecz z Rayo:

Garcia - Cancelo, Martin, Cubarsi, Araujo - Pedri, Bernal - Raphinha, Fermin Lopez, Yamal - Lewandowski.

