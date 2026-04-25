Flick zdecydował ws. Lewandowskiego. Jest zaskoczenie. Komunikat Barcelony

Tomasz Chabiniak

Minuty pozostały do rozpoczęcia meczu Barcelony z Getafe. Z racji na niezwykle ostry i bezkompromisowy styl gry "Los Azulones", Hansi Flick musiał postawić na jedenastu prawdziwych "wojowników", którzy nie pozwolą się stłamsić na terenie, którego "Duma Katalonii" nie podbiła od 2019 roku. Wiemy już, na kogo postawił niemiecki szkoleniowiec. Co ciekawe, doniesienia medialne w kwestii Roberta Lewandowskiego się nie potwierdziły.

Hansi Flick i Robert Lewandowski podczas treningu Barcelony
Hansi Flick i Robert Lewandowski

FC Barcelona podchodzi do meczu 33. kolejki hiszpańskiej LaLiga z atrakcyjną myślą o zwiększeniu przewagi nad Realem Madryt do 11 punktów ("Los Blancos" w piątkowy wieczór podzielili się punktami z Realem Betis). Z drugiej strony musi pozostać skoncentrowana, bo Estadio Coliseum Alfonso Perez to dla niej jeden z najgorszych terenów w całej lidze. Po 2019 roku zdobyła na nim tylko 4 z możliwych 15 oczek. W ostatnich czterech delegacjach pod Madryt zdołała wywozić jedynie remisy.

Mimo dość komfortowego zapasu Hansi Flick nie zamierza poluzowywać dyscypliny. Wczoraj spóźnił się 15 minut na konferencję prasową, bo przemawiał do zawodników. Przepraszał za to dziennikarzy. Można sobie więc wyobrażać, że poziom motywacji zespołu jest wysoki.

Wiadomo też było, że nie ma mowy o jakichś wielkich rotacjach w składzie. Jak już pisaliśmy rano, najważniejsze hiszpańskie dzienniki miały siedmiu "pewniaków" do wyjściowego składu "Blaugrany". W tym gronie znajdowali się Joan Garcia, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Jules Kounde, Pedri, Fermin Lopez i Ferran Torres. Niejasne były prognozy co do Marcusa Rashforda, Daniego Olmo, Ronny'ego Bardghjiego czy Gaviego. Robertowi Lewandowskiemu przypisywano miejsce na ławce rezerwowych.

Teraz wszystko jest już jasne. Klasycznie na ponad godzinę przed meczem FC Barcelona ogłosiła skład zespołu. Przewidywania mediów co do "Lewego" się nie sprawdziły.

Skład Barcelony na mecz z Getafe:

Joan Garcia - Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Jules Kounde - Pedri, Gavi - Fermin Lopez, Dani Olmo, Roony Bardghji - Robert Lewandowski.

Getafe - FC Barcelona. O której i gdzie obejrzeć transmisję na żywo w TV?

Mężczyzna o siwiejących włosach i brodzie, ubrany w ciemną kurtkę, stoi na tle rozmazanego żółto-czerwonego tła, patrząc poważnie przed siebie.
Hansi FlickAlberto SaizEast News
Mężczyzna o poważnym wyrazie twarzy siedzi na stadionowej ławce. W lewym górnym rogu wstawione zdjęcie innego mężczyzny w sportowej bluzie w otoczeniu klubowych barw.
Robert Lewandowski, Hansi FlickGrzegorz Wajda/REPORTER / JOSEP LAGO/AFP/East NewsEast News
Trener w sportowym ubraniu energicznie gestykuluje na linii bocznej boiska, obok niego sędzia w niebieskim stroju oraz starszy mężczyzna z identyfikatorem, w tle widownia stadionu wypełniona kibicami.
Hansi FlickJaime ReinaAFP
Jiri Lehecka - Alejandro Tabilo. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

