Flick zdecydował ws. Lewandowskiego, jest oficjalny komunikat. Tak w LM zagra Barcelona

Po niespodziewanej porażce w rozgrywkach LaLiga 1:2 z Realem Sociedad FC Barcelona ma szansę na powrót na zwycięską ścieżkę. W środę wieczorem "Duma Katalonii" zmierzy się w Lidze Mistrzów ze Slavią Praga. Aktualni mistrzowie Hiszpanii są zdecydowanym faworytem, lecz zmagają się z małymi problemami kadrowymi. Ze względu na uraz na boisku zabraknie Ferrana Torresa, czyli podstawowego napastnika. Do tego przez uzbierane żółte kartki pauzować będzie Lamine Yamal.

W związku z tym Hansi Flick musiał przeprowadzić kilka zmian względem wspomnianego spotkania na krajowym podwórku. Hiszpańskie media jasno wskazały, że hiszpańskiego snajpera zastąpi Robert Lewandowski, natomiast w miejsce skrzydłowego wskazują dwa nazwiska - Daniego Olmo bądź Roony'ego Bardghjiego.

Na rozwiązanie wątpliwości nie trzeba było długo czekać, bowiem decyzje niemieckiego szkoleniowca Barcelona przedstawiła nieco ponad godzinę przez pierwszym gwizdkiem meczu. Swoją szansę od pierwszej minuty dostanie Polak, natomiast miejsce Yamala zajmie Roony Bardghji.

Flick zadecydował, oto skład Barcelony na mecz ze Slavią

Poza tymi zawodnikami Barcelona wystąpi bez większych zmian. Między słupkami pojawi się Joan Garcia, natomiast na ławce w razie potrzeby gotowy do zastąpienia go będzie Wojciech Szczęsny. Linię defensywną stworzą Alejandro Balde, Eric Garcia, Gerard Martin oraz Jules Kounde.

W pomocy nie zabraknie Pedriego, Frenkiego de Jonga oraz Fermina Lopeza. Tercet ofensywny będzie złożony ze wspomnianych już Lewandowskiego, Bardghjiego, a także Raphinhi.

Skład Barcelony: Joan Garcia - Alejandro Balde, Eric Garcia, Gerard Martin, Jules Kounde - Pedri, Frenkie de Jong, Fermin Lopez - Roony Bardghji, Raphinha, Robert Lewandowski.

Pierwszy gwizdek meczu zaplanowany jest na godzinę 21:00. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

