Flick zdecydował przed hitem Ligi Mistrzów. Pilne wieści dla Lewandowskiego

Teraz jednak poprzeczka dla "Dumy Katalonii" zostanie zawieszona wyżej - bo oto pojawia się kolejne wyzwanie, a konkretnie rywalizacja w Lidze Mistrzów UEFA , do tego w nowej formule. W pierwszej kolejce świeżo wprowadzonej fazy ligowej zmierzy się ona z AS Monaco , a w środowe popołudnie w tej sprawie napłynęły niezwykle istotne informacje.

Hansi Flick odsłania karty. Oto powołani na mecz z Monaco w Lidze Mistrzów. Co z Lewandowskim?

W kadrze meczowej "Barcy" widnieje przy tym jeszcze pewne nazwisko, które szczególnie zwraca uwagę kibiców - mowa o Ansu Fatim, który stara się powrócić do gry po kolejnej kontuzji, a który staje być może przed ostatnią już szansą na to, by ocalić swoją karierę w FCB. Choć jego wyjście w pierwszej jedenastce jest zdecydowanie mało prawdopodobne, to być może otrzyma on chociaż kilka minut na murawie...