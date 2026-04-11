Flick wyznaje po meczu Barcelony, Lewandowski pominięty. "Bardzo się cieszę"

Bardzo dobrze na krajowym podwórku w ostatnim czasie radzi sobie FC Barcelona. Ekipa prowadzona przez Hansiego Flicka dąży od zwycięstwa do zwycięstwa, dzięki czemu coraz bardziej zbliża się do drugiego z rzędu mistrzostwa Hiszpanii. Co więcej, gorszy czas ma Real Madryt.

"Duma Katalonii" w sobotę mogła wykorzystać piątkową wpadkę "Królewskich", którzy tylko zremisowali z Gironą 1:1. I tak się stało. Ci na Camp Nou pewnie pokonali RCD Espanyol (4:1). Od pierwszej minuty na boisku przebywał Ferran Torres, który nie zdobył gola od ponad 10 spotkań. Teraz doszło jednak do przełamania.

Hiszpan wpisał się na listę strzelców dwukrotnie, a do tego swoje trafienia dołożyli Marcus Rashford oraz Lamine Yamal. Całe spotkanie z ławki rezerwowych prześledził Robert Lewandowski. Dla reprezentanta Polski to stosunkowo nowa sytuacja, bowiem ostatni raz (gdy był zdrowy) podobne zdarzenie miało miejsce... w styczniu.

Tuż po meczu Flick wziął udział w konferencji prasowej, a w jej trakcie wprost pochwalił swoich ofensywnych graczy.

Lewandowski pominięty przez Flicka. "Lamine grał bardzo dobrze"

Niemiec przyznał, że jego ekipa jest w bardzo dobrej formie. Do tego zdradził, że cieszy się z goli Torresa oraz wspomnianych Rashforda i Yamala. Poruszony został także temat Daniego Olmo i Frenkiego de Jonga. W końcu dla Holendra był to pierwszy mecz od końca lutego.

- Bardzo się cieszę z powodu Ferrana. Zespół jest w dobrej formie, panuje świetna atmosfera. Cieszę się również z gola Marcusa, a Lamine również grał bardzo dobrze. Ważne było, aby on (Lamine - przyp. red) pozostał na boisku, a także, aby Dani i Frenkie grali - powiedział cytowany przez "Mundo Deportivo".

Najbliższy mecz FC Barcelona rozegra we wtorek 14 kwietnia. Będzie to spotkanie rewanżowe w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. Pierwsze starcie zakończyło się wygraną 2:0 ekipy Diego Simeone. Start rywalizacji zaplanowany jest na godz. 21:00.

Robert Lewandowski James Marsh/Shutterstock East News

Robert Lewandowski LLUIS GENE East News

Hansi Flick MIGUEL RIOPA AFP

