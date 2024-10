W minioną środę wreszcie stało się to, na co polscy kibice czekali od ponad tygodnia. Wojciech Szczęsny oficjalnie został ogłoszony nowym zawodnikiem FC Barcelona, a co za tym idzie, mogliśmy cieszyć się biało-czerwonym duetem w jednym z największych klubów na świecie. Podczas gdy media zastanawiały się, jak wielką rolę w tej operacji odegrał Robert Lewandowski, głos na ten temat zabrał Hansi Flick podczas konferencji prasowej.