Pył po ćwierćfinałowej batalii w Lidze Mistrzów wciąż na dobre nie opadł. Obóz FC Barcelona musi podnieść się po bolesnej dla siebie porażce z Atletico Madryt, z którą ciągle nie może się pogodzić. Dlatego też klub skierował do UEFA kolejne pismo, skarżąc się na poziom sędziowania w obu starciach z ekipą "Los Colchoneros".

To, co wydarzyło się w dwumeczu z drużyną Diego Pablo Simeone dotkliwie zabolało trenera Hansiego Flicka.

Flick jest wstrząśnięty po nokaucie w Champions League

Dostarczając przy tym nowych informacji dotyczących zakulisowej gry związanej z przyszłością nie tylko Niemca, ale i Roberta Lewandowskiego.

Co z Lewandowskim i Flickiem? Media: Rozmowy trwają

Polskiego napastnika i jego szkoleniowca łączy bowiem osoba agenta - Piniego Zahaviego, który ostatnio - jak donoszą katalońscy dziennikarze - przyleciał do Barcelony, by spotkać się z najważniejszymi osobami w klubie, rozmawiając o tym, co dalej z jego klientami.

Jak czytamy, Hansi Flick nie zdaje się jednak jedynie na swojego przedstawiciela, lecz także sam komunikuje się zarówno z Deco, jak i klubowymi włodarzami, z którymi łączą go bardzo dobre relacje.

FC Barcelona chciałaby przedłużyć kończący się wraz z przyszłym sezonem kontrakt Niemca o kolejny rok lub nawet dwa, wplatając do umowy klauzulę dotyczącą wypełnienia poszczególnych celów. Klubowe źródła ostrzegają jednak, że Hansi Flick chodzi swoimi ścieżkami i sam wybierze moment na podjęcie ostatecznej decyzji, nie poddając się presji ani menadżera, ani klubu.

A jak wygląda sytuacja Roberta Lewandowskiego? O tym w ostatniej rozmowie z Gerardem Romero w programie 3 Cat FanZone wypowiedział się sam zainteresowany.

- Sądzę, że mamy jeszcze trochę czasu. Klub wie, co ja myślę. Sprawa jest jasna dla obu stron. A wszystkie nowe doniesienia, które codziennie pojawiają się w prasie, nie mają dla nas znaczenia. Najważniejsze jest to, co chcemy zrobić w najbliższym czasie - ogłosił kapitan reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski i Hansi Flick URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images AFP

