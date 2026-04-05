Flick stanowczo o przyszłości Lewandowskiego. Jednak zwrot akcji? I to tuż po golu

Paweł Nowak

W sobotę wieczorem Robert Lewandowski kolejny raz został bohaterem Barcelony. Mimo pojawienia się na murawie dopiero w 79. minucie w trakcie meczu z Atletico zdołał strzelić gola, który zaważył o wygranej. Po ostatnim gwizdku na konferencji prasowej ws. Polaka wypowiedział się Hansi Flick. Niemiec został zapytany o przyszłość 37-latka. Odpowiedź może zdziwić.

Bardzo dobrze w sobotę na Riyadh Air Metropolitano w meczu z Atletico Madryt spisała się FC Barcelona. Ekipa prowadzona przez Hansiego Flicka wygrała 2:1, dzięki czemu wykorzystała podetkniecie Realu Madryt i zwiększyła swoją przewagę w ligowej tabeli do aż siedmiu "oczek".

Bohaterem meczu w dość nieoczekiwany sposób został Robert Lewandowski. 37-latek zaczął mecz na ławce, a na murawie pojawił się dopiero w 79. minucie. Mimo to zdołał on zapisać się na liście strzelców i w 87. minucie ustalił wynik meczu na korzyść "Dumy Katalonii".

Zobacz również:

Oskar Pietuszewski
Reprezentacja

Burza po meczu Porto. Pietuszewski na ustach Portugalczyków. Czegoś takiego nie było dawno

Igor Szarek
Igor Szarek

Jego wyczyn został doceniony m.in. przez hiszpańskie media, które nie szczędziły Polakowi miłych słów. Dyspozycja napastnika poszła zdecydowanie w górę, bowiem w ostatnich pięciu spotkaniach (wliczając reprezentacyjne) strzelił aż cztery gole. Wydaje się, że swoimi występami chcę przekonać klub do zaoferowania mu nowego kontraktu.

W końcu aktualna umowa wygasa wraz z końcem tego sezonu. Według medialnych doniesień Lewandowski ma otrzymać niebawem propozycję przedłużenia kontraktu o kolejny rok ze sporą obniżką pensji. Nieco wątpliwości w tej sprawie ponownie zasiał wspomniany Flick.

Flick o przyszłości Lewandowskiego. "Zobaczymy"

Niemiec na pomeczowej konferencji prasowej został zapytany wprost o przyszłość naszego reprezentanta. Jak przyznał trener, myślenie o nowej umowie to wciąż daleka perspektywa, a sprawa wciąż jest otwarta. Wiele będzie zależeć od postawy napastnika oraz wyników, jakie osiągnie Barcelona.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Gol na wagę zwycięstwa i to nie wszystko. Wielki wyczyn Lewandowskiego, aż huczy ws. Polaka

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski

- Myślenie o jego kontrakcie jest odległe. Zostało osiem meczów i nic nie jest przesądzone. To od niego i sztabu zależy, czy wykonają swoją pracę i zobaczymy - powiedział cytowany przez "Mundo Deportivo".

Najbliższy mecz FC Barcelona rozegra w środę 8 kwietnia. Będzie to starcie... z Atletico Madryt, jednakże tym razem w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Pierwszy gwizdek na Camp Nou zaplanowany jest na godz. 21:00.

Zobacz również:

Piotr Zieliński
Serie A

To Zieliński zrobił w hicie Serie A. Tak Włosi nazwali Polaka. Demolka

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski
Który polski zespół zamelduje się w finale Ligi Mistrzów? "Wszystko może się zdarzyć". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

