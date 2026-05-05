FC Barcelona w sobotę zanotowała dziesiąte z rzędu zwycięstwo w LaLiga. Wygrała na El Sadar z Osasuną 2:1. Gole strzelili Robert Lewandowski, Ferran Torres i Raul Garcia. Przypieczętowanie tytułu mistrzowskiego to już dla podopiecznych Hansiego Flicka formalność, która może zostać wypełniona już w niedzielę co najmniej remisem z Realem Madryt.

Zwycięstwo w Nawarrze nie przyszło jednak łatwo. Bezbramkowy remis utrzymywał się bardzo długo, aż do 81. minuty. Niemiecki szkoleniowiec mógł już tracić cierpliwość. Jego puszczające nerwy ukazała jedna z sytuacji nagranych przez kamery Movistaru. Tradycyjnie w poniedziałkowy wieczór odbył się program "El Dia Despues" (z hiszp. "dzień później", czyli podsumowanie weekendowej kolejki), pokazujący kulisy meczów Primera Division.

Ważny gol Lewandowskiego. Trener Barcelony mocno przeżywał mecz z Osasuną

Flick zdenerwował się po jednym z dośrodkowań po ziemi w wykonaniu Marcusa Rashforda. W polu karnym Osasuny panował tak duży tłok, że futbolówka nie miała szans trafić do "Lewego". Trener aż podskoczył i kilka razy machnął rękami. Wyraźnie pokazywał, że trzeba wrzucać piłkę wysoko, by napastnik walczył w pojedynku powietrznym.

Zaraz też tak się stało. Rashford stanął w miejscu na prawym skrzydle, rozejrzał się, a następnie dostarczył polskiemu snajperowi asystę. "RL9" trafił do siatki głową. Niemiec w momencie oddawania strzału podskoczył "razem" z naszym rodakiem, a sekundę później był już niezwykle uradowany.

