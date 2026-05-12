Piłkarze FC Barcelona zagwarantowali sobie tytuł mistrza Hiszpanii już w niedzielę, pokonując 2:0 na Camp Nou Real Madryt. Przed nimi wciąż jednak pozostają trzy mecze ligowe, w których zmierzą się z Deportivo Alaves, Realem Betis oraz Valencią.

Przed jutrzejszą wizytą w Kraju Basków trener Hansi Flick pojawił się na konferencji prasowej. I już na jej samym początku, zagadnięty w tym temacie przez dziennikarzy, potwierdził ostatnie informacje dziennika "Mundo Deportivo", który ujawnił, że Niemiec przedłużył ostatnio swoją umowę z "Dumą Katalonii". Nowy kontrakt wiąże 61-latka z klubem do 30 czerwca 2028 roku, lecz zawiera przy tym opcję prolongaty tej owocnej dotąd współpracy o kolejny sezon.

- Czy to już ogłoszono? Przepraszam, ale w ciągu ostatnich kilku dni miałem wiele różnych myśli na głowie… Jestem bardzo szczęśliwy, a to, co osiągnęliśmy, daje mi pewność, że zostanę tu jeszcze rok lub dwa. Wielu menedżerów chętnie zostałoby na trzy lub cztery lata, ale myślę, że w Barcelonie lepiej to ograniczyć. Na razie mam czas do 2028 roku i jeśli wszystko pójdzie dobrze, przedłużymy kontrakt - ogłosił Hansi Flick.

I dodał:

To była umowa obopólna. Jestem bardzo wdzięczny klubowi, który będzie miał prawo zakończyć współpracę, podobnie jak ja. Porozmawiamy o tym opcjonalnym roku później. To nasze zobowiązanie, by osiągnąć jak najwyższy poziom i zdobyć więcej tytułów. Wszyscy marzą o Lidze Mistrzów

FC Barcelona. Hansi Flick zabrał głos ws. przyszłości Roberta Lewandowskiego

Hansi Flick wypowiedział się także o sytuacji Roberta Lewandowskiego, który w poniedziałek szalał podczas fety na dachu klubowego autobusu wraz z Wojciechem Szczęsnym. I wciąż nie wiadomo, czy nie był to jeden z jego ostatnich akcentów w barwach katalońskiego klubu.

- Z Robertem zdobyłem wszystkie klubowe tytuły. Bardzo doceniam to, że jestem jego trenerem. To niesamowity zawodnik, ale musimy przeanalizować sytuację i zobaczyć, co się stanie - stwierdził krótko niemiecki szkoleniowiec.

