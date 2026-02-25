Flick postawiony pod ścianą w Barcelonie. Nie miał wyboru. Radykalna zmiana Niemca
Hansi Flick przejmując zespół FC Barcelona wprowadził bardzo surowe zasady. Niemiecki trener wychodził bowiem z założenia, że spóźnienie na odprawę przedmeczową równać się musi posadzeniu na ławce dla rezerwowych. To właśnie dzięki temu Wojciech Szczęsny zimą 2025 roku zagrał w Superpucharze Hiszpanii. Jak się jednak okazuje, ta zasada to już przeszłość. Portal "rac1.cat" przekazał, że Niemiec ugiął się pod presją i zmienił reguły obowiązujące Lewandowskiego i spółkę.
Hansi Flick trafiał do Barcelony, w której nie było zespołu. Xavi zostawił po sobie praktycznie spaloną ziemię, ale niemiecki trener był w stanie wybudować na niej naprawdę trwałą budowlę. Z pewnością nie udałaby mu się ta sztuka, gdyby nie wprowadził wymagań związanych z żelazną dyscypliną.
Mowa także o tym, co dzieje się poza boiskiem. W poprzednim sezonie bardzo dużo mówiło się o tym, jak wielką uwagę Flick przywiązuje do punktualności swoich zawodników. Trener Barcelony od początku swojej pracy w Katalonii hołduje zasadzie, że spóźnienie na odprawę przed meczową powinno oznaczać "zesłanie" na ławkę rezerwowych.
Flick zmienił zasady. Koniec z karami sportowymi
Działo się tak niezależnie od nazwiska. Przekonywali się o tym, choćby Jules Kounde czy Inaki Pena. Na spóźnieniu tego drugiego w styczniu 2025 roku skorzystał Wojciech Szczęsny. Polak wskoczył bowiem do bramki na półfinał Superpucharu Hiszpanii z Athleticiem Bilbao i miejsca już nie oddał.
Jak się okazuje, taka sytuacja już się nie powtórzy. Z informacji "rac1.cat" wynika bowiem, że niemiecki szkoleniowiec uległ presji mediów, które wytykały spóźnialskich. W październiku Flick miał uznać, że nadszedł odpowiedni moment na korektę zasad i przestał wykluczać piłkarzy z wyjściowego składu z tego powodu.
Teraz za każde takie uchybienie zasadom wprowadzonym przez trenera zawodnik płaci 40 tysięcy euro. Istotna w tym wszystkim miała być także interwencja kapitanów oraz samego Deco. "Doszedł do wniosku, że lepiej zrezygnować z kar sportowych na rzecz kar finansowych" - czytamy.