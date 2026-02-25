Hansi Flick trafiał do Barcelony, w której nie było zespołu. Xavi zostawił po sobie praktycznie spaloną ziemię, ale niemiecki trener był w stanie wybudować na niej naprawdę trwałą budowlę. Z pewnością nie udałaby mu się ta sztuka, gdyby nie wprowadził wymagań związanych z żelazną dyscypliną.

Mowa także o tym, co dzieje się poza boiskiem. W poprzednim sezonie bardzo dużo mówiło się o tym, jak wielką uwagę Flick przywiązuje do punktualności swoich zawodników. Trener Barcelony od początku swojej pracy w Katalonii hołduje zasadzie, że spóźnienie na odprawę przed meczową powinno oznaczać "zesłanie" na ławkę rezerwowych.

Flick zmienił zasady. Koniec z karami sportowymi

Działo się tak niezależnie od nazwiska. Przekonywali się o tym, choćby Jules Kounde czy Inaki Pena. Na spóźnieniu tego drugiego w styczniu 2025 roku skorzystał Wojciech Szczęsny. Polak wskoczył bowiem do bramki na półfinał Superpucharu Hiszpanii z Athleticiem Bilbao i miejsca już nie oddał.

Jak się okazuje, taka sytuacja już się nie powtórzy. Z informacji "rac1.cat" wynika bowiem, że niemiecki szkoleniowiec uległ presji mediów, które wytykały spóźnialskich. W październiku Flick miał uznać, że nadszedł odpowiedni moment na korektę zasad i przestał wykluczać piłkarzy z wyjściowego składu z tego powodu.

Teraz za każde takie uchybienie zasadom wprowadzonym przez trenera zawodnik płaci 40 tysięcy euro. Istotna w tym wszystkim miała być także interwencja kapitanów oraz samego Deco. "Doszedł do wniosku, że lepiej zrezygnować z kar sportowych na rzecz kar finansowych" - czytamy.

Raphinha i Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP

Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny poznali decyzję Hansiego Flicka Manaure Quintero / MATTHIEU MIRVILLE AFP

Hansi Flick podjął decyzję ws. Lewandowskiego JOSE MANUEL ALVAREZ REY / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Sports Press Photo/Getty Images AFP

Lech Poznań w Lidze Konferencji. Jakim składem zagra "Kolejorz"? Polsat Sport