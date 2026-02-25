Flick postawiony pod ścianą w Barcelonie. Nie miał wyboru. Radykalna zmiana Niemca

Rafał Sierhej

Hansi Flick przejmując zespół FC Barcelona wprowadził bardzo surowe zasady. Niemiecki trener wychodził bowiem z założenia, że spóźnienie na odprawę przedmeczową równać się musi posadzeniu na ławce dla rezerwowych. To właśnie dzięki temu Wojciech Szczęsny zimą 2025 roku zagrał w Superpucharze Hiszpanii. Jak się jednak okazuje, ta zasada to już przeszłość. Portal "rac1.cat" przekazał, że Niemiec ugiął się pod presją i zmienił reguły obowiązujące Lewandowskiego i spółkę.

Trener w czarnym stroju na pierwszym planie gestykuluje energicznie podczas meczu piłkarskiego, w tle widoczni zawodnicy i kibice, obok w okręgu piłkarz w koszulce Barcelony zdezorientowany, z ręką na głowie.
Hansi Flick i Robert LewandowskiLluis GENE / AFP, Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Hansi Flick trafiał do Barcelony, w której nie było zespołu. Xavi zostawił po sobie praktycznie spaloną ziemię, ale niemiecki trener był w stanie wybudować na niej naprawdę trwałą budowlę. Z pewnością nie udałaby mu się ta sztuka, gdyby nie wprowadził wymagań związanych z żelazną dyscypliną.

Mowa także o tym, co dzieje się poza boiskiem. W poprzednim sezonie bardzo dużo mówiło się o tym, jak wielką uwagę Flick przywiązuje do punktualności swoich zawodników. Trener Barcelony od początku swojej pracy w Katalonii hołduje zasadzie, że spóźnienie na odprawę przed meczową powinno oznaczać "zesłanie" na ławkę rezerwowych.

Flick zmienił zasady. Koniec z karami sportowymi

Działo się tak niezależnie od nazwiska. Przekonywali się o tym, choćby Jules Kounde czy Inaki Pena. Na spóźnieniu tego drugiego w styczniu 2025 roku skorzystał Wojciech Szczęsny. Polak wskoczył bowiem do bramki na półfinał Superpucharu Hiszpanii z Athleticiem Bilbao i miejsca już nie oddał. 

Jak się okazuje, taka sytuacja już się nie powtórzy. Z informacji "rac1.cat" wynika bowiem, że niemiecki szkoleniowiec uległ presji mediów, które wytykały spóźnialskich. W październiku Flick miał uznać, że nadszedł odpowiedni moment na korektę zasad i przestał wykluczać piłkarzy z wyjściowego składu z tego powodu.

Teraz za każde takie uchybienie zasadom wprowadzonym przez trenera zawodnik płaci 40 tysięcy euro. Istotna w tym wszystkim miała być także interwencja kapitanów oraz samego Deco. "Doszedł do wniosku, że lepiej zrezygnować z kar sportowych na rzecz kar finansowych" - czytamy.

Dwóch piłkarzy świętuje zdobycie gola podczas meczu, jeden z nich z widocznym nazwiskiem Raphinha i numerem 11, drugi zawodnik podnosi rękę, obaj ubrani w bordowo-granatowe stroje.
Raphinha i Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP
Dwóch piłkarzy w strojach Barcelony, po lewej mężczyzna wykonuje gest złożonymi dłońmi na klatce piersiowej, po prawej bramkarz w sportowej bluzie z rękawicami, obaj na tle boiska.
Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny poznali decyzję Hansiego FlickaManaure Quintero / MATTHIEU MIRVILLEAFP
Hansi Flick podjął decyzję ws. Lewandowskiego
Hansi Flick podjął decyzję ws. LewandowskiegoJOSE MANUEL ALVAREZ REY / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Sports Press Photo/Getty ImagesAFP
