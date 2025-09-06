Flick posadził go na ławce, nagle taki awans. W Barcelonie mają nową rolę dla Lewandowskiego
Piłkarski sezon 2025/2026 jest dla Roberta Lewandowskiego zupełnie nowym doświadczeniem. Napastnik reprezentacji Polski rozpoczął go bowiem od kontuzji, która wykluczyła go z dwóch spotkań zespołu. Po powrocie 37-latek musiał się natomiast zadowolić funkcją rezerwowego. Okazuje się jednak, że w najbliższym czasie rola Lewandowskiego w hierarchii Flicka może znacznie wzrosnąć, co ma bezpośredni związek z odejściem gracza, który pełnił funkcję lidera szatni "Dumy Katalonii".
W poprzednim sezonie Robert Lewandowski bezsprzecznie stanowił o sile FC Barcelony, która dzięki jego ofensywnemu geniuszowi sięgnęła po niemalże wszystkie możliwe do zdobycia trofea. Polak przyczynił się do tego ustrzeleniem aż 42 goli w 52 meczach swojego zespołu, co stanowi jeden z lepszych wyników indywidualnych w całym piłkarskim świecie.
Niestety mimo imponujących liczb jeszcze przed rozpoczęciem nowej kampanii pojawiły się doniesienia, jakoby napastnik reprezentacji Polski stopniowo tracił status "nietykalnego", o czym miał go poinformować sam Hansi Flick. Początek sezonu dobitnie pokazuje, iż słowa szkoleniowca "Blaugrany" nie były jedynie pustym frazesem.
Lewandowski pauzował dwa mecze z powodu kontuzji, a po powrocie do zdrowia musiał zadowolić się funkcją zmiennika dla świetnie wchodzącego w nowy sezon Ferrana Torresa. W dwóch ostatnich spotkaniach FC Barcelony Lewandowski zaliczył kolejno 15 oraz 13 minut na boisku. Mimo to Polak wciąż jest w stolicy Katalonii bardzo poważanym graczem, o czym najlepiej świadczą spekulacje odnośnie do nadania mu zupełnie nowej roli w zespole.
Odejście Inigo Martineza wywołało pustkę w szatni Barcelony. Zalepić ją może Lewandowski
10 sierpnia 2025 roku media obiegła informacja o odejściu jednego z kluczowych defensorów FC Barcelony - Inigo Martineza. Zawodnik przeszedł do arabskiego Al-Nassr, a jego transfer odbył się w najgorszy możliwy dla "Dumy Katalonii" sposób - bez kwoty odstępnego.
Oczywiście to wielka strata sportowa dla zespołu, lecz odejście Martineza ma jeszcze jeden, niewidoczny na pierwszy rzut oka skutek. Według dziennikarzy portalu "MARCA" hiszpański defensor pełnił w Barcelonie funkcję lidera szatni, która po jego odejściu wciąż nie została zapełniona. Było to widoczne w ostatnich starciach FC Barcelony, której graczom ewidentnie brakowało charyzmy oraz instynktu przywódczego Inigo Martineza.
Wedle doniesień hiszpańskich mediów klub doskonale zdaje sobie sprawę z braku lidera, jednak liczy, że tę pustkę wypełni jeden z zawodników obecnej kadry Hansiego Flicka. W grę ma wchodzić ponoć kilka nazwisk: Raphinha, Marc-Andre ter Stegen, Ronald Araujo oraz wspomniany wcześniej Robert Lewandowski.
Polak zdaje się idealnym kandydatem do objęcia tej roli, a to przez wieloletnie doświadczenie na hiszpańskich boiskach, a także poważanie, jakim cieszy się wśród młodszych kolegów z szatni. Kwestia nowego "lidera szatni" wciąż pozostaje nierozstrzygnięta, lecz według Hiszpanów FC Barcelona jest na etapie "obserwowania dalszego rozwoju wydarzeń w tym temacie".