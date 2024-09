Poprzedni sezon dla FC Barcelony był fatalny. Poza pewnymi okresami lepszej gry, z Katalonii płynęło tylko narzekanie na to, co prezentowała drużyna prowadzona wówczas przez Xaviego Hernandeza. Sezon zakończył się bez trofeum, z walką do samego końca o drugie miejsce w tabeli La Liga i bez kwalifikacji do nowego formatu Klubowych Mistrzostw Świata, które odbędą się latem 2025 roku. To wszystko sprawiło, że ostatecznie doszło do zmiany szkoleniowca.

