Flick podjął decyzję ws. Roberta Lewandowskiego. Klamka zapadła
FC Barcelona ma szansę wrócić na pozycję lidera La Liga. "Duma Katalonii" w niedzielne popołudnie podejmie Levante. Od rana hiszpańskie media huczały o wyjściowej jedenastce na to spotkanie. Ostatecznie nieco ponad godzinę przed pierwszym gwizdkiem trener Hansi Flick podjął decyzję. Już wiadomo, co z Robertem Lewandowskim.
FC Barcelona niedawno przegrała z Gironą. Niespodziewana porażka sprawiła, że straciła pozycję lidera La Liga na rzecz Realu Madryt. W sobotę "Królewscy" jednak przegrali z Osasuną 1:2 i "Duma Katalonii" ma wielką szansę, aby wrócić na pole position.
Podopieczni Hansiego Flicka muszą jednak ograć Levante, które znajduje się niemalże na dnie ligowej tabeli. Zespół ten po 24. kolejkach plasuje się na 19. miejscu i ma stratę siedmiu "oczek" do bezpiecznej pozycji.
Hiszpańskie media w niedzielny poranek informowały o potencjalnym składzie, jaki trener Flick przygotuje na potyczkę z "Los Granotes" i były mocno podzielone w kontekście występu Roberta Lewandowskiego. Mundo Deportivo" i "L'Esportiu" wskazały, że Polak rozpocznie spotkanie od pierwszej minuty, a "As", "Marca" i "Sport" sugerowały, że to 37-latek zasiądzie na ławce rezerwowych.
Znamy skład Barcelony na mecz z Levante
Ostatecznie nieco ponad godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy decyzję niemieckiego szkoleniowca.
Joan Garcia - Joao Cancelo, Jules Kounde, Eric Garcia, Gerard Martin - Frenkie de Jong, Marc Bernal - Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha - Robert Lewandowski.
Mecz FC Barcelona - Levante rozpocznie się o godz. 16:15. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.