Flick podjął decyzję tuż przed meczem. Wiadomo, co z powrotem Lewandowskiego

Hansi Flick wyjawił już wyjściowy skład FC Barcelona na wyjazdowe starcie z Realem Betis. Czy po nieobecności w meczu z RCD Mallorca do gry wróci Robert Lewandowski?

Hansi Flick zagrał va banque i to mu się opłaciło

Wtorkowe spotkanie przeciwko RCD Mallorca było dla FC Barcelona wyjątkowe. Klub miał za sobą trzy kolejne ligowe mecze bez zwycięstwa. Tak skomasowana utrata punktów sprawiła, że tak krytykowany Real Madryt zbliżył się do odwiecznego rywala na dystans punktu, mając w zanadrzu zaległe spotkanie z Valencią. Przeciwko Mallorce zespół walczył po pierwsze o uniknięcie negatywnej spirali wyników. O tym, jak ciężko z niej wyjść, niech świadczy obecna sytuacja Manchesteru City. I choć wszystkie hiszpańskie media zakładały, że Hansi Flick postawi na bezapelacyjnie najmocniejszy skład, trener niezwykle zaskoczył. Po raz pierwszy w tym sezonie zostawił Roberta Lewandowskiego na ławce rezerwowych . Jak przyznał po spotkaniu, zadecydował tak w ostatniej chwili, ale uznał, że Polak potrzebuje wytchnienia. Ostatecznie szkoleniowiec upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu. "Blaugrana" wygrała wysoko 5:1 , a zastępujący "Lewego" Ferran Torres i Pau Victor zdobyli w meczu po bramce.

FC Barcelona gra z Betisem. Hansi Flick odsłonił karty

W sobotę FC Barcelonę czeka wyjazdowy pojedynek z Realem Betis. Cel jest prosty - wygrać drugi mecz z rzędu i udowodnić, że najgorszy moment został już zażegnany. Tym razem Flick nie kombinował przy personaliach i desygnował do gry najmocniejszą możliwą jedenastkę. Między słupkami ponownie stanie Inaki Pena. Dostępu do jego bramki chronić będą Jules Kounde, Inigo Martinez, Pau Cubarsi i Alejandro Balde. Drugą linię stworzą trzej Hiszpanie: Marc Casado, Pedri oraz Dani Olmo. Z kolei w ofensywie do gry wraca najskuteczniejszy snajper La Ligi i Ligi Mistrzów. Roberta Lewandowskiego oskrzydlać będą Raphinha i Lamine Yamal.