Flick podjął decyzję przed meczem, to już pewne. Wiadomo, co z Lewandowskim

FC Barcelona chce upamiętnić urodziny zwycięstwem

W środę Lamine Yamal odebrał nagrodę Golden Boy, z kolei w piątek odbyła się uroczysta gala z okazji 125-lecia klubu. W obchodach wzięło udział wielu znamienitych gości, a do pewnego momentu w wydarzeniu brali też udział zawodnicy pierwszej drużyny. Nie zostali do końca, bo Hansi Flick doskonale rozumie priorytety. Wie, że najlepszym prezentem dla jego pracodawcy będzie sięgnięcie po trzy punkty w sobotnim spotkaniu z UD Las Palmas. FC Barcelona wykorzystała swoje urodziny, by wystąpić w najbliższym meczu w wyjątkowym zestawie strojów . Poza okolicznościowym herbem na koszulce, uwagę zwracają zwłaszcza białe spodenki. W pozostałych spotkaniach domowych piłkarze mają do dyspozycji spodenki w kolorze czarnym.

Flick wybrał skład na Las Palmas. Wyczekiwany powrót

W talii Hansiego Flicka doszło do sporych przetasowań przed sobotnim starciem z UD Las Palmas. Co prawda wciąż kontuzjowani pozostają Marc-Andre ter Stegen, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Ansu Fati czy Marc Bernal, ale niemiecki szkoleniowiec miał też powody do zadowolenia. Do pełni zdrowia wrócili bowiem Lamine Yamal i Ferran Torres. Zwłaszcza gotowość do gry młodszego z Hiszpanów musi cieszyć trenera i kibiców, bo porażka z Realem Sociedad (0:1), a także remis z Celtą Vigo (2:2) dobitnie pokazały, co traci zespół pod nieobecność 17-latka. Na drobny uraz narzekał też Dani Olmo, który jednak ostatecznie znalazł się na liście powołanych.