Flick ogłosił ws. Lewandowskiego. Potwierdziły się doniesienia, kibice zacierają ręce
FC Barcelona szykuje się do kolejnego ligowego spotkania. Po porażce z Realem Madryt 1:2 podopieczni Hansiego Flicka chcieliby odbudować formę, począwszy od zwycięstwa nad Elche. Do tego spotkania dojdzie 2 listopada o godz. 18:30. "Duma Katalonii" zmaga się z licznymi urazami, jednak teraz pojawia się nadzieja na poprawę sytuacji. Niemiecki szkoleniowiec poinformował o tym dziennikarzy na dzisiejszej konferencji prasowej. Wspomniał też o Robercie Lewandowskim.
Po meczu reprezentacji Polski z Litwą, Robert Lewandowski nabawił się urazu mięśnia dwugłowego uda. Wyeliminowało to Polaka z ostatnich trzech meczów FC Barcelony, w tym z El Clasico. Tam ostatecznie górą był Real Madryt, który przerwał passę ostatnich pięciu klasyków bez zwycięstwa.
Poza tym FC Barcelona, bez Lewandowskiego, pokonała Gironę oraz Olympiacos. Obecnie jednak, w tabeli La Liga "Duma Katalonii" traci do liderującego Realu pięć oczek. Przed piłkarzami spotkanie z Elche, z którego relację tekstową na żywo będzie można przeczytać w serwisie Interia Sport.
FC Barcelona ogłasza ws. Lewandowskiego, a Flick potwierdza
Kiedy cały świat dowiedział się o kontuzji Roberta Lewandowskiego i diagnozie, polscy kibice zaczęli się zastanawiać, czy wyzdrowieje na listopadowe zgrupowanie reprezentacji biało-czerwonych. W jego trakcie zagramy dwa ostatnie eliminacyjne zmagania do Mistrzostw Świata 2026. Rywalami będą Holendrzy oraz Maltańczycy.
Jednak, jak informował kataloński "Sport", po El Clasico Robert Lewandowski wrócił do treningów z zespołem. Inne hiszpańskie media donoszą, że Polak powinien zagrać przeciwko Elche. Tak samo, jak Dani Olmo, który też wraca do zdrowia.
W sobotę rano FC Barcelona wyjaśniła wszelkie spekulacje. W mediach społecznościowych klubu pojawiło się zdjęcie Roberta Lewandowskiego z treningu. Zatem faktycznie Polak wrócił do zajęć z resztą zespołu i można mieć nadzieję, że na jutro będzie gotowy.
W sobotnie popołudnie odbyła się przedmeczowa konferencja prasowa z udziałem trenera FC Barcelony, Hansiego Flicka. Niemiec tradycyjnie odpowiadał na pytania dziennikarzy. W pewnym momencie wspomniał o Robercie Lewandowskim oraz Danim Olmo. Szkoleniowiec potwierdził, że zarówno Polak, jak i Hiszpan wrócili do treningów. Jednocześnie przekazał, że do dyspozycji nie będzie miał Pedriego, który doznał urazu mięśniowego po meczu z Realem Madryt.
Flick, w kwestii "Lewego" oraz Olmo dodał również, że nie wie, ile minut dostaną z Elche. Wszystko będzie zależało od sytuacji z urazami. Przyznał jednak, że na treningach radzą sobie "bardzo dobrze". Szkoleniowiec podkreślił, że muszą teraz popracować nad powrotem do swojej optymalnej formy.