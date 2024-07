Flick ogłasza, kluczowe wieści dla Barcelony. Padły słowa o Lewandowskim

59-latek w szatni "Dumy Katalonii" spotkał kilku znajomych. Między innymi Roberta Lewandowskiego, z którym święcił sukcesy jeszcze za czasów pracy w Bayernie Monachium. Teraz obaj będą pracować na sukcesy Barcelony. Nasz napastnik wrócił do pracy po wakacjach we wtorek .

FC Barcelona. Hansi Flick w końcu po prezentacji. Wspomniał o Lewandowskim

Powoli odzyskujemy kolejnych zawodników. Teraz mamy już do dyspozycji Roberta Lewandowskiego i Andreasa Christensena. Z dobrą drużyną na pokładzie udamy się w podróż do Ameryki. Tam będę mógł zobaczyć więcej, patrząc na piłkarzy w akcji, co pozwoli im się poprawić

- Od pierwszej sekundy mam niezwykłe odczucia. Barcelona to niesamowity i wielki klub. Wszyscy są tu dla mnie niezwykle pomocni. Czuję to także na ulicach miasta. Za nami pierwsze tygodnie pracy. Na treningach pojawiało się wielu piłkarzy z La Masii. Jestem wdzięczny akademii za współpracę. Młodzi piłkarze od początku prezentują jakość, intensywność i skupienie na tym, co akurat robimy. A pracujemy naprawdę ciężko. Mamy nowy sztab szkoleniowy. Klub wykonał fantastyczną pracę, sprowadzając tych ludzi. Musimy stworzyć atmosferę dla piłkarzy, by się rozwijali i wkraczali w kolejne etapy swoich karier - powiedział 59-latek.