Flick ogłasza, kawa na ławę. Pilny komunikat ws. Szczęsnego i Lewandowskiego

Po zakończeniu październikowej przerwy reprezentacyjnej FC Barcelona powróciła z wielkim przytupem do swych zmagań w Primera Division i w ostatni weekend zupełnie rozbiła Sevillę 5:1. Bez dwóch zdań fani "Dumy Katalonii" chcieliby, by ich ulubieńcy poszli za ciosem i zatriumfowali teraz również w Lidze Mistrzów, choć nie będzie to łatwe - "Barca" zmierzy się bowiem z Bayernem Monachium. Na kilka godzin przed początkiem tej potyczki Hansi Flick ogłosił kadrę meczową "Blaugrany" - i jest to naturalnie bardzo ważna informacja m.in. dla Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego.