Flick odsłonił karty, wiadomo co z Lewandowskim i Szczęsnym. Pilne wieści przed hitem z PSG

FC Barcelona w pierwszej kolejce gier fazy ligowej Champions League pokonała na wyjeździe drużynę Newcastle United 2:1 dzięki dwóm trafieniom Marcusa Rashforda, a więc zawodnika, który bez dwóch zdań zna brytyjskie boiska jak mało kto.

Druga seria zmagań przyniosła jednak "Barcy" jeszcze trudniejsze zadanie - los postawił bowiem przed "Dumą Katalonii" starcie z ekipą PSG, obrońcami tytułu w Lidze Mistrzów. "Les Parisiens" w swoim inauguracyjnym występie tymczasem rozbili Atalantę Bergamo 4:0 i z pewnością chcieliby pójść za ciosem.

Hansi Flick rozwiał wątpliwości. Oto jego decyzja ws. Lewandowskiego i Szczęsnego przed meczem z PSG

Hiszpańskie media jeszcze na kilkanaście godzin przed meczem nie były zgodne w kwestii tego, jak prawdopodobnie będzie wyglądać skład "Blaugrany" na zmagania z PSG - jeśli mowa o Polakach, to swoistym pewniakiem wydawał się tutaj Wojciech Szczęsny, zastępujący między słupkami Joana Garcię.

Nieco inaczej sprawa miała się w przypadku Roberta Lewandowskiego - czasem w roli "dziewiątki" dziennikarze wskazywali jego, czasem jednak wskazywali na Ferrana Torresa. Menedżer Hansi Flick tuż przed pierwszym gwizdkiem ostatecznie rozwiał wątpliwości - oto skład wyjściowy FCB:

Szczęsny - Martin, Cubarsi, Garcia, Kounde - Pedri, de Jong - Rashford, Olmo, Yamal - Torres

Wyjściowe ustawienie mistrzów Francji prezentuje się zaś następująco:

Chevalier - Mendes, Pacho, Zabarny, Hakimi - Neves, Vitinha, Ruiz - Barcola, Mayulu, Mbaye

Mecz Barcelona - PSG hitem Ligi Mistrzów. Potem na drodze gigantów jeszcze sporo ciekawych spotkań

Spotkanie FC Barcelona - PSG rozpocznie się 1 października dokładnie o godz. 21.00 - zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego starcia wraz z Interią Sport. Link do niej znajduje się tutaj.

W ramach fazy ligowej LM "Barca" zagra jeszcze z Olympiakosem, Clube Brugge, Chelsea, Eintrachtem Frankfurt, Slavią Praga i FC Kopenhaga. Paris Saint-Germain stanie zaś w szranki z Bayerem Leverkusen, Bayernem Monachium, Tottenhamem Hotspur, Athletikiem Bilbao, Sportingiem oraz Newcastle United.

