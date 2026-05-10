Flick odkrył karty przed El Clasico. Wiadomo, co z Lewandowskim. Oto skład Barcelony

Pojedynki pomiędzy FC Barcelona a Realem Madryt od zawsze elektryzują kibiców. Nie inaczej będzie tym razem, choćby za sprawą wielkiej stawki dzisiejszego widowiska. Obie drużyny przystąpią szalenie zmotywowane. Gospodarze chcą wywalczyć minimum remis na wagę mistrzostwa, z kolei stołeczni nie planują po dziewięćdziesięciu minutach gry oglądać celebrujących sukces odwiecznych rywali. Nadchodząca potyczka może być wyjątkowa także dla Polaków. Powód? Osoba Roberta Lewandowskiego.

Nie od dziś wiadomo, że pod sporym znakiem zapytania jest pozostanie Warszawianina w Katalonii. Gdyby doświadczony gracz rzeczywiście odszedł z FC Barcelona, to już nigdy więcej nie zagra w hiszpańskim klasyku. Dlatego naszych rodaków tak bardzo ekscytował komunikat dotyczący wyjściowego składu. "Gramy u siebie, mamy fantastyczną drużynę, mnóstwo jakości, dodatkowo kibice nas wspierają, co jest świetne" - zapowiadał na konferencji prasowej Hansi Flick (cytat za: "FCBarca.com").

Robert Lewandowski nie zagra w El Clasico od pierwszej minuty. Jest potwierdzenie

To właśnie do Niemca należała ostateczna decyzja dotycząca Roberta Lewandowskiego. Hiszpańskie media w większości wskazywały na obecność Polaka, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. "Choć jego przyszłość jest obecnie niepewna, nie byłoby zaskoczeniem, gdybyśmy w tę niedzielę zobaczyli kilka momentów, które przejdą do historii" - pisali choćby przedstawiciele redakcji "AS". Tuż przed godziną 20:00 wreszcie wszystko stało się jasne.

Sympatycy futbolu z kraju nad Wisłą będą rozczarowani, ponieważ Warszawianin nie znalazł się w wyjściowym składzie. Początek widowiska o 21:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Skład FC Barcelona na mecz z Realem Madryt:

Rozwiń

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Robert Lewandowski Alberto Gardin East News

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

VfL Wolfsburg - FC Bayern Monachium. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports