Flick odkrył karty przed El Clasico. Wiadomo, co z Lewandowskim. Oto skład Barcelony

Wojciech Kulak

W niedzielny wieczór Barcelona stanie się stolicą światowego futbolu. O godzinie 21:00 rozpocznie się kolejne w tym sezonie El Clasico. El Clasico wyjątkowe, ponieważ ekipa ze stolicy Katalonii może już dziś świętować mistrzostwo Hiszpanii. Stanie się tak, jeśli podopieczni Hansiego Flicka na Camp Nou wywalczą choćby punkt. Niemiec wybrał jedenastu piłkarzy, którzy znajdą się na murawie od pierwszego gwizdka arbitra. Na liście brakuje Roberta Lewandowskiego.

Pojedynki pomiędzy FC Barcelona a Realem Madryt od zawsze elektryzują kibiców. Nie inaczej będzie tym razem, choćby za sprawą wielkiej stawki dzisiejszego widowiska. Obie drużyny przystąpią szalenie zmotywowane. Gospodarze chcą wywalczyć minimum remis na wagę mistrzostwa, z kolei stołeczni nie planują po dziewięćdziesięciu minutach gry oglądać celebrujących sukces odwiecznych rywali. Nadchodząca potyczka może być wyjątkowa także dla Polaków. Powód? Osoba Roberta Lewandowskiego.

Nie od dziś wiadomo, że pod sporym znakiem zapytania jest pozostanie Warszawianina w Katalonii. Gdyby doświadczony gracz rzeczywiście odszedł z FC Barcelona, to już nigdy więcej nie zagra w hiszpańskim klasyku. Dlatego naszych rodaków tak bardzo ekscytował komunikat dotyczący wyjściowego składu. "Gramy u siebie, mamy fantastyczną drużynę, mnóstwo jakości, dodatkowo kibice nas wspierają, co jest świetne" - zapowiadał na konferencji prasowej Hansi Flick (cytat za: "FCBarca.com").

To właśnie do Niemca należała ostateczna decyzja dotycząca Roberta Lewandowskiego. Hiszpańskie media w większości wskazywały na obecność Polaka, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. "Choć jego przyszłość jest obecnie niepewna, nie byłoby zaskoczeniem, gdybyśmy w tę niedzielę zobaczyli kilka momentów, które przejdą do historii" - pisali choćby przedstawiciele redakcji "AS". Tuż przed godziną 20:00 wreszcie wszystko stało się jasne.

Sympatycy futbolu z kraju nad Wisłą będą rozczarowani, ponieważ Warszawianin nie znalazł się w wyjściowym składzie. Początek widowiska o 21:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Skład FC Barcelona na mecz z Realem Madryt:

