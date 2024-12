Jeszcze przed wtorkową potyczką z Mallorcą w rozgrywkach La Liga Robert Lewandowski był jedynym piłkarzem w całej drużynie FC Barcelona, który we wszystkich 20 premierowych meczach sezonu wystąpił w pierwszym składzie . Wydawało się, że kapitan reprezentacji Polski na stadionie Son Moix podtrzyma swoją passę. Tymczasem niespodziewanie trener Hansi Flick postanowił posadzić go na ławce. Co więcej, "Lewy" obejrzał z jej perspektywy całe spotkanie w towarzystwie Wojciecha Szczęsnego.

Reklama