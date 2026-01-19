Flick nawet się nie zawahał. Naprawdę zrobił to Lewandowskiemu, pierwszy raz w historii

Do wyjazdowego meczu 20. kolejki La Liga przeciwko Realowi Sociedad FC Barcelona przystępowała po jedenastu wygranych z rzędu, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Ale jak to mówi słynne powiedzenie: "Każda seria kiedyś się kończy". I w przypadku katalońskiego klubu skończyła się właśnie w San Sebastian.

Goście przegrali 1:2. Mimo że kilkukrotnie trafiali do siatki, to niemal za każdym razem bramki były anulowane przez VAR lub przez samego arbitra, którego praca również pozostawia wiele do życzenia. - Nie chcę tracić energii na rozmowę o sędziach. Każdy widział w telewizji jego dzisiejszy występ - komentował rozgoryczony Hansi Flick.

Prawidłowego gola dla Barcelony był w stanie strzelić tylko Marcus Rashford, który w 70. minucie doprowadził do remisu. Minutę później gospodarze cieszyli się z drugiej bramki autorstwa Goncalo Guedesa. Okazała się ona decydująca. Ze znakomitych okazji nie skorzystał m.in. Dani Olmo. Hiszpan spokojnie mógł kilkukrotnie wpisać się na listę strzelców. Ale tak się nie stało.

Swoje szanse miał takżeRobert Lewandowski. Być może kapitan reprezentacji Polski miałby ich zdecydowanie więcej, gdyby... rozpoczął spotkanie we wyjściowym składzie. Tymczasem Flick znów wolał wystawić Ferrana Torresa, mimo że w La Liga 25-latek nie trafił od 6 grudnia, kiedy zanotował hat-tricka przeciwko Realowi Betis. Lewandowski 11 stycznia zdobył bramkę w finale Superpucharu Hiszpani z Realem Madryt, ale to nie wystarczyło, aby w niedzielę zagrać od pierwszej minuty.

Okazuje się, że w ten sposób niemiecki trener zerwał z tradycją. Dlaczego? Wszystkie poprzednie spotkania (za kadencji Xaviego i Flicka) przeciwko Realowi Sociedad Robert Lewandowski zaczynał jako zawodnik podstawowej jedenastki. Tym razem szkoleniowiec podjął inną decyzję i w swoim dziewiątym starciu z ekipą z San Sebastian lider "Biało-Czerwonych" zaczął na ławce, z której wymownym wzrokiem spoglądał na to, co dzieje się na boisku.

Kto wie, być może z 37-latkiem od pierwszej akcji Barcelona cieszyłaby się z trzech punktów. Rzeczywistość jest taka, że po porażce mistrzowie Hiszpani mają już tylko jedno oczko przewagi na drugimi w tabeli "Królewskimi". Idąc dalej, to właśnie przeciwko Realowi Sociedad Robert Lewandowski zdobył dwie pierwsze bramki dla Barcelony. Miało to miejsce w drugiej kolejce sezonu 2022/23. W sumie Polak pięciokrotnie pokonywał bramkarzy "Erreala". Co więcej, kiedy grał od początku, jego drużyna wygrała sześć z ośmiu meczów. W niedzielny wieczór podczas 29 minut spędzonych na murawie stadionu Reale Arena ta sztuka mu się nie udała, choć okazje były, czego nie ukrywały hiszpańskie media.

Nie da się ukryć, że Hansi Flick coraz mniej ufa 37-latkowi. Wczoraj Lewandowski zaliczył piąte ligowe spotkanie z rzędu, w którym zasiada na ławce rezerwowych. Ostatni raz w "podstawie" w rozgrywkach La Liga widzieliśmy go 2 grudnia. Był to domowy mecz z Atletico Madryt (3:1). Taką niechlubną serię starć rozpoczynanych na ławce Polak zanotował w sezonie 2010/2011, a więc ponad 15 lat temu (!). Wówczas - w pierwszej kampanii jako napastnik Borussii Dortmund - jego nazwisko nie pojawiało się w wyjściowej jedenastce przez 14 pierwszych kolejek Bundesligi. W jednym ze spotkań zabrakło go nawet w kadrze meczowej. W kolejnych latach był już ligowym pewniakiem Borussii i Bayernu, jeśli oczywiście zdrowie dopisywało. Tylko w 2018 roku Jupp Heynckes nie wystawił go od początku w czterech kolejnych spotkaniach, co nie podobało się zarówno samemu piłkarzowi, jak i niemieckim dziennikarzom.

Obecnie licznik goli kapitana reprezentacji Polski w tym sezonie La Liga zatrzymał się na dziewiątce w 15 starciach. W środę Barcelona zagra na wyjeździe ze Slavią. Być może w Pradze Lewandowski przełamie fatalną passę w Lidze Mistrzów. W tej kampanii fazy ligowej jeszcze ani razu nie wpisał się na listę strzelców, choć już wystąpił w pięciu starciach. Transmisja na żywo w Interii Sport.

Robert Lewandowski ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Hansi Flick GONGORA/NurPhotoNurPhoto via AFP AFP