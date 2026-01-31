Flick miał już zdecydować, zapadła klamka ws. Lewandowskiego. W Hiszpanii już wiedzą

FC Barcelona w ostatnią środę udanie, lecz nie bez drobnych problemów, zakończyła swoją przygodę z fazą ligową Ligi Mistrzów i pokonała FC Kopenhaga 4:1 (choć to duńskie "Lwy", już w 4. minucie meczu, otworzyły wynik starcia).

Teraz zawodnicy "Dumy Katalonii" będą musieli znowu skupić się na krajowych zmaganiach - i w bieżącej kolejce Primera Division spróbują swoich sił z Elche CF podczas wyjazdowego spotkania. Trener Hansi Flick ma mieć zaś już w głowie plan dotyczący składu na rywalizację z "Los Franjiverdes".

Flick namiesza w składzie przed kolejnym meczem FC Barcelona. Jedną z "ofiar" ma być Lewandowski

O sprawie informuje Ferran Martinez, dziennikarz "Mundo Deportivo", wedle którego Flick ma szykować dwie zasadnicze zmiany dotyczące wyjściowej jedenastki względem starcia z Kopenhagą - a dotyczą one kolejno linii pomocy oraz ataku.

W pierwszym przypadku do gry od pierwszego gwizdka ma wrócić Frenkie de Jong, który podczas potyczki FCK pauzował za żółte kartki. Jeśli zaś mowa o ścisłej ofensywie, to do pierwszego składu ma wrócić Ferran Torres.

"El Tiburon" ostatnio z powodu drobnego urazu opuścił spotkania z Slavią Praga i Realem Oviedo, po czym z FC Kopenhaga rozegrał "na rozruch" 10 minut. Teraz jednak to on ma się znaleźć docelowo na pozycji numer dziewięć, a to oznacza... powrót Roberta Lewandowskiego na ławkę rezerwowych.

Takie rozwiązanie byłoby o tyle frapujące, że "Lewy" w ostatnich meczach, gdy grał pełne (lub prawie pełne) 90 minut popisywał się z reguły dobrą formą strzelecką - trafiał do siatki zarówno w niedawnej potyczce z "Lwami", jak i w zmaganiach ze Slavią. Teraz jednak najwyraźniej czeka go chwila oddechu.

W ogólnym rozrachunku, według Martineza, pełny skład Barcelony miałby wyglądać następująco: J. Garcia - Balde, Cubarsi, E. Garcia, Kounde - Olmo, Lopez, de Jong - Raphinha, Torres, Yamal. Ostatnią, możliwą zmienną będzie ewentualne wejście do składu Joao Cancelo.

Spotkanie Elche - Barcelona zaplanowano na 31 stycznia na godz. 21.00 - zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tej rywalizacji wraz z Interią Sport:

