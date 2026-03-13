Flick już zdecydował, idą duże zmiany w Barcelonie. Lewandowski pominięty

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

W niedzielę o 16:15 FC Barcelona zacznie mecz z Sevillą. Z jednej strony będzie chciała podtrzymać cztery punkty przewagi nad Realem Madryt, a z drugiej stracić jak najmniej sił przed starciem o wszystko z Newcastle United w Lidze Mistrzów. 1:1 przed rewanżem ze "Srokami" oznacza, że Hansi Flick będzie potrzebował w środę najważniejszych zawodników w pełni sił. To wywoła zmiany w weekend.

Robert Lewandowski w różowym stroju Barcelony z czarną maską oraz Hansi Flick w granatowej kurtce podczas meczu.
Robert Lewandowski i Hansi FlickGUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto / NurPhoto via AFPEast News

FC Barcelona we wtorek zremisowała 1:1 z Newcastle United. Zagrała słabo, wynik uratował w doliczonym czasie Lamine Yamal z rzutu karnego. Środowy mecz na Camp Nou może być całkiem inną historią, co pokazał choćby dwumecz z Atletico Madryt w Copa del Rey, kiedy mistrzowie Hiszpanii na wyjeździe zaprezentowali się fatalnie (0:4), by w rewanżu całkowicie dominować przeciwnika, nawet jeśli nie odwrócili losów 180-minutowej rywalizacji (3:0).

"W meczu z Newcastle pokazali oznaki, że zbliżają się do decydującego momentu sezonu, będąc wyczerpanymi. Ich rezerwy energii są na wyczerpaniu i od teraz Hansi Flick będzie musiał ostrożnie zarządzać okresami odpoczynku i czasem gry swoich kluczowych zawodników" - czytamy w "Asie".

Angielska drużyna jest bardzo silna fizycznie i będzie wymagać od Barcelony dużego zaangażowania przez pełne 90 minut. Stawką jest pozostanie w Lidze Mistrzów
pisze Sergi de Juan

FC Barcelona - Sevilla. "As": Ferran Torres i Rashford za Lewandowskiego i Raphinhę

W niedzielę o 16:15 "Duma Katalonii" zacznie konfrontację w ramach 28. kolejki LaLiga z Sevillą. Kibice mogą szykować się na rotacje w składzie. Wielu ważnych piłkarzy ma zostać pominiętych w kwestii ustalania wyjściowej jedenastki, w tym Robert Lewandowski. Zamiast Polaka ma wystąpić Ferran Torres, a Raphinha ma ustąpić Marcusowi Rashfordowi. W teorii o miejsce może być spokojniejszy Yamal, który w czwartek nie trenował z powodu gorączki. W normalnych okolicznościach byłby pewniakiem - ma passę 19 kolejek rozegranych z rzędu z co najmniej 70 minutami na boisku.

Dziennikarz dodaje jednak, że trudno będzie o zmiany w defensywie z uwagi na kontuzje Alejandro Balde i Julesa Kounde. Nie wyklucza jednak obecności 18-letniego Xaviego Esparta zamiast Erica Garcii, który ma dolegliwości mięśniowe.

Robert Lewandowski

Piłkarz w koszulce FC Barcelony z logotypem Spotify klaszcze dłońmi, znajdując się na tle rozmytego stadionu i innych zawodników.
Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP
Mężczyzna o poważnym wyrazie twarzy w sportowej bluzie na ciemnym, rozmytym tle
Hansi FlickMIGUEL RIOPAAFP
Piłkarz drużyny FC Barcelona w stroju meczowym wykonuje gest z otwartą ręką, stojąc na tle stadionu.
Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP
