Robert Lewandowski odżył pod wodzą trenera Hansiego Flicka i notuje genialny start sezonu w barwach FC Barcelona . Reprezentant Polski zdołał jak dotąd zanotować 20 występów. Strzelił w nich 22 gole i zanotował 2 asysty, ponownie stając się wyborowym snajperem, przed którym drżą obrońcy rywali nie tylko w Hiszpanii, ale i na całym Starym Kontynencie. Klubowi działacze mogą więc być zadowoleni z postawy naszego napastnika, mając go w swoich planach na kolejny sezon. Jak donoszą katalońskie media, ich wzrok wybiega już jednak znacznie dalej.

FC Barcelona. Zaskakujące wieści w sprawie następcy Roberta Lewandowskiego

Portal "El Nacional" pisze, że Hansi Flick rozgląda się już na rynku w poszukiwaniu napastnika, który w dłuższej perspektywie stanie się następcą Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona . Co ciekawe, Niemiec miał odrzucić kandydatury Erlinga Haalanda oraz Viktora Gyokeresa, którzy - jak czytamy - nie wpisują się w profil "dziewiątki" preferowanej przez Niemca. Wybór padł za to na innego snajpera grającego w Premier League, a jest nim Alexander Isak - zawodnik Newcastle United. Szwed znany jest w Hiszpanii ze względu na swoje występy w Realu Sociedad.

Co więcej, dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego donoszą, że Hansi Flick poprosił już zarząd klubu, na czele którego stoi prezes Joan Laporta o to, by Barcelona poczyniła starania w kierunku sprowadzenia 25-latka.