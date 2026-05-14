Finansowe eldorado Lewandowskiego. Blisko 100 milionów, a to nie koniec

W 2022 roku Robert Lewandowski po ośmiu sezonach opuścił Bayern Monachium i postanowił spróbować swoich sił w FC Barcelona. Polak podpisał czteroletni kontrakt, który dobiega końca 30 czerwca 2026. Na ten moment nie wiadomo czy zostanie on przedłużony. Hiszpańskie media donoszą, że Lewandowski otrzymał propozycję nowej umowy, która jednak ogranicza jego rolę w zespole, a także znacząco obniża jego zarobki. A te przez cztery lata były na bardzo dobrym poziomie. W związku z tym coraz więcej znaków na niebie i ziemi wskazuje, że 37-latek ma przed sobą jeszcze dwa mecze w koszulce "Dumy Katalonii", a następnie poszuka dla siebie nowego miejsca. Najmocniej zainteresowane nim są kluby z Arabii Saudyjskiej, a także Chicago Fire oraz Juventus.

Wielka kasa dla Lewandowskiego. Finansowe eldorado w Barcelonie

Lewandowski zarobił w Barcelonie wielkie pieniądze. Jego umowa była skonstruowana w sposób progresywny. Co to oznaczało w praktyce? W pierwszym sezonie na jego konto wpłynęło ok. 16 milionów euro. W następnym jego zarobki wzrosły do ok. 21 milionów euro rocznie. Jeszcze większa kasa wpływała na jego konto w sezonie 2024/25. Wówczas Katalończycy przelać musieli na jego konto ponad 30 mln euro. Za obecny sezon Polak ma otrzymać dokładnie tyle, ile za pierwszy sezon gry w tym zespole, a więc ok. 16 mln euro.

Podsumowując, Lewandowski zarobił w Barcelonie ponad 86 milionów euro, czyli w przeliczeniu na złotówki około 364 milionów. Do tego doszły także premie za zdobycie trzech mistrzostw Hiszpanii (2023, 2025, 2026) oraz wywalczenie Pucharu Króla w 2025 roku. Hiszpańskie media informowały, że premia za mistrzowski tytuł w tym sezonie miała wynieść 600 tys. euro, a za wywalczenie Pucharu Króla 200 tys. euro.

Warto podkreślić, że powyższe zarobki dotyczą tylko i wyłącznie sfery sportowej. Lewandowski ma także wielkie przychody z kontraktów reklamowych.

Polak rozegrał w Barcelonie 191 meczów, w których strzelił 119 goli. W niedzielę świętował mistrzostwo Hiszpanii. Natomiast w środę rozegrał ligowy mecz przeciwko Deportivo Alaves (0:1). Polak nie zaprezentował się najlepiej, a hiszpańskie media nie zostawiły na nim suchej nitki.

Przed Barceloną jeszcze dwa mecze La Liga w tym sezonie. W niedzielę na Camp Nou podejmie Real Betis. Natomiast 23 maja zmierzy się na wyjeździe z Valencią.

