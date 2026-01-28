"Finał" dla Lewandowskiego, środa zdecyduje. Potrzebuje tylko jednego gola

W środę zakończy się druga "jesień" w Lidze Mistrzów od momentu wprowadzenia reformy rozgrywek. Faza ligowa zastąpiła fazę grupową. Potwierdzają się wnioski sprzed dwunastu miesięcy - zmiana spowodowała znaczny wzrost średniej bramek. Po siedmiu kolejkach trwającej edycji wynosi ona 3,39, a rok temu końcowa wartość wyniosła 3,26, co już było świetnym rezultatem.

Z uwagi na dysproporcje pomiędzy gigantami a mniejszymi zespołami i idącymi za tym wysokimi wynikami, w ostatnich latach Champions League nie schodziła poniżej przeciętnej średniej 3 goli na mecz. Ostatnie pięć kampanii na starych zasadach przynosiło średnio 3,11. Rekord wynoszący 3,21 z "pandemicznego" sezonu 2019/2020 przetrwał pół dekady.

Średnia goli w fazie grupowej/ligowej Champions League w ostatnich sezonach:

2025/26 - 3,39 (pozostała ostatnia kolejka)

2024/25 - 3,26 (470 bramek w 144 meczach)

***

2023/24 - 3,09 (296 bramek w 96 meczach)

2022/23 - 3,16 (304)

2021/22 - 3,09 (297)

2020/21 - 3,01 (289)

2019/20 - 3,21 (308)

Nowa wersja LM to więcej starć do rozegrania i więcej okazji do wykręcania statystyk indywidualnych. W sezonie 24/25 Robert Lewandowski został niejako jednym z beneficjentów zmiany, zanotował w fazie ligowej aż 9 trafień, co było jego drugim najwyższym wynikiem w karierze (ex aequo z 2021/22, minimalnie gorzej tylko od 2019/20). Zanotował wtedy cztery dublety, dołożył też zdobycz przeciwko Bayernowi Monachium.

Teraz grozi mu... wyrównanie najgorszego wyniku, czyli zaledwie jednego gola. Tak było jesienią 2023 i 2011 roku, w tym drugim przypadku mówimy o jego debiutanckim sezonie w tych najbardziej elitarnych rozgrywkach klubowych.

Jesień 2025 r. nie układała się najlepiej, przeciwko Clubowi Brugge i Paris Saint-Germain nie znalazł się w podstawowym składzie, a w konfrontacjach z Newcastle, Chelsea i Eintrachtem Frankfurt mógł liczyć na 60-70 minut, bo zmieniał go Ferran Torres. Otworzył konto strzeleckie dopiero 21 stycznia na stadionie Slavii Praga. W środowy wieczór spróbuje naruszyć defensywę Kopenhagi i tym samym uniknąć niezbyt miłego scenariusza.

Gole Roberta Lewandowskiego w fazie grupowej/ligowej Champions League w poszczególnych sezonach:

2025/26 - 1 (pozostał ostatni mecz)

2024/25 - 9

2023/24 - 1

2022/23 - 5

2021/22 - 9

2020/21 - 3

2019/20 - 10

2018/19 - 8

2017/18 - 3

2016/17 - 5

2015/16 - 7

2014/15 - 2

2013/14 - 4

2012/13 - 4

2011/12 - 1

Robert Lewandowski w 2020 roku sięgnął po upragnioną Ligę Mistrzów MATTHEW CHILDS / POOL / AFP AFP

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona w sezonie 2025/2026 Urbanandsport AFP

Robert Lewandowski po strzeleniu 100 goli w Lidze Mistrzów ADRIA PUIGANADOLUAnadolu via AFP AFP

Indykpol AZS Olsztyn - MKS Ślepsk Malow Suwałki. Skrót meczu Polsat Sport