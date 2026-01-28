"Finał" dla Lewandowskiego, środa zdecyduje. Potrzebuje tylko jednego gola
Drugi sezon z fazą ligową w Champions League przyniósł kolejny wzrost średniej goli na mecz, sięgając aż 3,39 po siedmiu kolejkach. Robert Lewandowski, niejko jeden z beneficjentów zmian w poprzednim sezonie, tym razem walczy o uniknięcie powtórzenia swojego najsłabszego "jesiennego" rezultatu. Wszystko rozstrzygnie się w spotkaniu Barcelony z Kopenhagą na Spotify Camp Nou.
W środę zakończy się druga "jesień" w Lidze Mistrzów od momentu wprowadzenia reformy rozgrywek. Faza ligowa zastąpiła fazę grupową. Potwierdzają się wnioski sprzed dwunastu miesięcy - zmiana spowodowała znaczny wzrost średniej bramek. Po siedmiu kolejkach trwającej edycji wynosi ona 3,39, a rok temu końcowa wartość wyniosła 3,26, co już było świetnym rezultatem.
Z uwagi na dysproporcje pomiędzy gigantami a mniejszymi zespołami i idącymi za tym wysokimi wynikami, w ostatnich latach Champions League nie schodziła poniżej przeciętnej średniej 3 goli na mecz. Ostatnie pięć kampanii na starych zasadach przynosiło średnio 3,11. Rekord wynoszący 3,21 z "pandemicznego" sezonu 2019/2020 przetrwał pół dekady.
Średnia goli w fazie grupowej/ligowej Champions League w ostatnich sezonach:
2025/26 - 3,39 (pozostała ostatnia kolejka)
2024/25 - 3,26 (470 bramek w 144 meczach)
***
2023/24 - 3,09 (296 bramek w 96 meczach)
2022/23 - 3,16 (304)
2021/22 - 3,09 (297)
2020/21 - 3,01 (289)
2019/20 - 3,21 (308)
Nowa wersja LM to więcej starć do rozegrania i więcej okazji do wykręcania statystyk indywidualnych. W sezonie 24/25 Robert Lewandowski został niejako jednym z beneficjentów zmiany, zanotował w fazie ligowej aż 9 trafień, co było jego drugim najwyższym wynikiem w karierze (ex aequo z 2021/22, minimalnie gorzej tylko od 2019/20). Zanotował wtedy cztery dublety, dołożył też zdobycz przeciwko Bayernowi Monachium.
Teraz grozi mu... wyrównanie najgorszego wyniku, czyli zaledwie jednego gola. Tak było jesienią 2023 i 2011 roku, w tym drugim przypadku mówimy o jego debiutanckim sezonie w tych najbardziej elitarnych rozgrywkach klubowych.
Jesień 2025 r. nie układała się najlepiej, przeciwko Clubowi Brugge i Paris Saint-Germain nie znalazł się w podstawowym składzie, a w konfrontacjach z Newcastle, Chelsea i Eintrachtem Frankfurt mógł liczyć na 60-70 minut, bo zmieniał go Ferran Torres. Otworzył konto strzeleckie dopiero 21 stycznia na stadionie Slavii Praga. W środowy wieczór spróbuje naruszyć defensywę Kopenhagi i tym samym uniknąć niezbyt miłego scenariusza.
Gole Roberta Lewandowskiego w fazie grupowej/ligowej Champions League w poszczególnych sezonach:
2025/26 - 1 (pozostał ostatni mecz)
2024/25 - 9
2023/24 - 1
2022/23 - 5
2021/22 - 9
2020/21 - 3
2019/20 - 10
2018/19 - 8
2017/18 - 3
2016/17 - 5
2015/16 - 7
2014/15 - 2
2013/14 - 4
2012/13 - 4
2011/12 - 1