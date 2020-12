FIFA The Best. Thomas Mueller i Hansi Flick wspierają Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski znalazł się wśród finalistów plebiscytu na piłkarza roku FIFA. Wsparcie dla polskiego napastnika wyrazili Thomas Mueller oraz trener Bayernu Monachium Hansi Flick. - W 100 proc. zasłużył na wygraną - stwierdził szkoleniowiec.

Piłkarz roku FIFA zostanie ogłoszony podczas gali w Zurychu, która odbędzie się 17 grudnia. Dziś została opublikowana lista trzech finalistów, spośród których zostanie wyłoniony wygrany. Robert Lewandowski o wcześniej wspomniany tytuł będzie rywalizował z Cristiano Ronaldo i Lionelem Messim.



Na wieść o wyróżnieniu Polaka błyskawicznie zareagował jego klubowy kolega - Thomas Mueller. Niemiec zamieścił post za pomocą mediów społecznościowych, w którym wyraził wsparcie dla "Lewego".



- Idź po to! Jest tylko jeden LewanGOLski - napisał Niemiec.



Mueller określił również Lewandowskiego jako "tormaschine", czyli maszynę do zdobywania bramek.



W sukces polskiego napastnika wierzy także trener Bayernu Monachium Hansi Flick. Niemiecki szkoleniowiec stwierdził na konferencji prasowej przed starciem z Unionem Berlin, że "Lewy" w 100 proc. zasługuje na wygraną.



- Zasłużył na to. Mamy nadzieję, że zostanie wybrany piłkarzem roku i trzymamy za nieco kciuki - przyznał Flick.



Polski napastnik znakomicie rozpoczął obecny sezon i jest liderem w klasyfikacji strzelców. W poprzednim sezonie udało mu się również zostać najskuteczniejszym atakującym rozgrywek Bundesligi oraz Ligi Mistrzów.



