W czwartek wieczorem Robert Lewandowski zostanie ogłoszony najlepszym piłkarzem świata w 2020 roku. Stanie się tym samym pierwszym Polakiem, który wygra plebiscyt FIFA The Best. Na triumf mają szanse również dwaj inni przedstawiciele Bayernu Monachium.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski zdobył dwie bramki w meczu Bayern - Wolfsburg. Wideo © 2020 Associated Press

W bieżącym roku z powodu pandemii odwołano prestiżowy plebiscyt "France Football", którego zwycięzca otrzymuje Złotą Piłkę. W tej sytuacji najważniejszym wyróżnieniem jest triumf w FIFA The Best.

Plebiscyt organizowany jest przez światową federację od 2010 roku. Wszystko wskazuje na to, że tę edycję wygra Lewandowski. Będzie pierwszym Polakiem, który dostąpi tego zaszczytu.

Czy tak się stanie? - Trzeba zapytać FIFA - odparł "Lewy" z uśmiechem zagadnięty przez niemieckich dziennikarzy po środowym meczu z Wolfsburgiem (2-1), w którym zdobył dwie bramki. - Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w takim wydarzeniu. Liczę, że to będzie dobry dzień. To coś niesamowitego nie tylko dla mnie, ale także dla mojej rodziny, moich przyjaciół i mam nadzieję, że dla wielu innych ludzi.

Kapitan reprezentacji Polski nie jest jedynym przedstawicielem Bayernu Monachium, który w czwartkowy wieczór może odbierać gratulacje. W kategorii "Bramkarz Roku" nominowany jest Manuel Neuer, a w kategorii "Trener Roku" - Hansi Flick.

- Manu pokazał, że jest najlepszym bramkarzem na świecie. I dla mnie jest oczywiste, że to on będzie numerem jeden. A trener? Jeśli wygrywasz wszystko, co jest do wygrania, to wybór jest łatwy - skwitował Lewandowski.

Dzisiejsza gala organizowana jest w Zurychu i będzie miała charakter wirtualny. Jej przebieg można śledzić online na kanale FIFA w serwisie YouTube oraz na profilu facebookowym światowej federacji.

Bundesliga - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz



Zdjęcie Robert Lewandowski / Matthias Hangst / Getty Images

