Robert Lewandowski to nie tylko wielki futbol i wielki biznes. Kapitan reprezentacji Polski pamięta o gestach prosto z serca. Właśnie zwrócił na to uwagę jeden z sympatyków Interii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piłkarz Roku FIFA. Robert Lewandowski Mam nadzieję, że to będzie dobry dzień. wideo INTERIA.TV

W sobotę wieczorem zaserwowaliśmy gorącego newsa, donosząc o kolejnym laurze, jaki miał przypaść w udziale Lewandowskiemu. Nazajutrz czekał na niego tytuł Piłkarza Roku 2020, tym razem w plebiscycie Globe Soccer Awards. Wszystko potoczyło się zgodnie z zapowiedzią - polski napastnik odebrał nagrodę podczas uroczystej gali w Dubaju.

Reklama

Pod naszym anonsem internauci zamieścili mnóstwo komentarzy. Jeden z nich napisał użytkownik o nicku "Lewy szacun". Zwrócił uwagę na nieco inny rodzaj aktywności kapitana reprezentacji Polski. Taki, któremu nie towarzyszą zwykle tabuny dziennikarzy.

"Wiecie, co zrobił Robert po odebraniu nagrody FIFA? Na następny dzień od wielu miesięcy był umówiony z dziećmi z domu dziecka w Płocku. One się nawet nie spodziewały, że Lewy przy takim natłoku wydarzeń w swoim życiu Robert znajdzie dla nich czas. A znalazł i 10 rano na następny dzień odpowiadał na pytania zadawane przez dzieci przez komunikator Skype i był z nimi obecny. To tylko pokazuje, jak Lewy jest związany z Polską i jak nie odleciał od tej sławy i splendoru. Brawo Robert" - czytamy w zamieszczonym wpisie.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

Interia szybko potwierdziła ten fakt. Chodziło jednak nie o Dom Dziecka w Płocku, lecz o Centrum Opieki nad Dzieckiem we Włocławku.

Kilka tygodni wcześniej Lewandowski umówił się na spotkanie z dziećmi przebywającymi w tej placówce. Miał z nimi porozmawiać za pośrednictwem Skype’a. Wtedy jednak nie wiedział, że dzień wcześniej wygra plebiscyt FIFA The Best i zostanie ogłoszony najlepszym piłkarzem świata mijającego roku.

Nie zapomniał jednak o złożonej wcześniej obietnicy. Następnego dnia, punktualnie o 10.00 rano, zameldował się w umówionym miejscu i cierpliwie odpowiadał na wszystkie pytania podekscytowanych dzieci.

"Robert Lewandowski udzielił wywiadu dziennikarzom z Centrum Opieki nad Dzieckiem we Włocławku specjalnie dla dzieci z Włocławka jako pierwszym po ogłoszeniu go najlepszym piłkarzem świata" - napisał na Facebooku dyrektor placówki, Paweł Rieske.

Mimo napiętego kalendarza w bieżącym miesiącu nie był to pierwszy tego rodzaju event z udziałem "Lewego". W dniu św. Mikołaja w podobny sposób odwiedził dzieci ze stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Siedlcach.

- Życzę wam, żebyście się nigdy nie poddawali, żebyście mieli wewnętrzny spokój i wiarę w sukces i wiedzieli, że spełnicie swoje najskrytsze marzenia - mówił do zaciekawionych dzieci Lewandowski.

UKi

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!

-----------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - kliknij

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!