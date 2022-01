FIFA The Best. Robert Lewandowski najlepszy, ale nie u kibiców

Oprac.: Justyna Krupa Robert Lewandowski

Robert Lewandowski został wybrany najlepszym piłkarzem na gali FIFA The Best. Docenili go jednak przede wszystkim trenerzy, kapitanowie drużyn narodowych i przedstawiciele mediów. Głosy internautów zgarnął w głównej mierze inny zawodnik.

Zdjęcie Robert Lewandowski / Marcin Karczewski / PressFocus / Newspix