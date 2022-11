FIFA jednym zdaniem o Lewandowskim. Trafili w punkt

Polacy swój udział w mundialu zainaugurują już we wtorek 22 listopada meczem z Meksykiem. Od wyniku tego spotkania w bardzo dużej mierze zależeć będą nasze szanse na osiągnięcie głównego celu, czyli awansu do fazy pucharowej.

Mundial 2022. FIFA z celnym zdaniem na temat Roberta Lewandowskiego

FIFA opublikowała na twitterze post ze zdjęciem Lewandowskiego i podpisem "Ten człowiek ma niedokończone sprawy" , pisząc oczywiście w kontekście Lewandowskiego i mistrzostw świata. To krótkie zdanie jest bardzo celne, bo na długiej liście osiągnięć kapitana naszej reprezentacji wciąż brakuje gola zdobytego właśnie na mundialu. 34-latek do tej pory był na mistrzostwach świata raz, ale turniej w 2018 roku w Rosji był w jego wykonaniu, jak zresztą całej reprezentacji, bardzo nieudany.

Robert Lewandowski: Do mistrzostw przygotowuje się tak, jakby to był mój ostatni mundial. WIDEO

Lewandowski będzie więc szukał swojego premierowego trafienia na najważniejszej piłkarskiej imprezie świata, chociaż on sam, jak i selekcjoner Czesław Michniewicz, doskonale zdają sobie sprawę, jak dużą uwagę w czasie meczów będą mu przykładać obrońcy rywali. Napastnik FC Barcelony wierzy jednak, że nawet jeśli on byłby podwajany czy potrajany przez rywali, to w takim wypadku stworzy to wolne przestrzenie w innych częściach boiskach, z czego mają korzystać jego koledzy.