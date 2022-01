FIFA 22. Robert Lewandowski w drużynie roku. Cristiano Ronaldo pierwszy raz pominięty

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski został nominowany do drużyny roku (TOTY - Team of the year) w trybie Ultimate Team gry FIFA 22. Wybór jak zawsze wzbudził spore dyskusje. W jedenastce zabrakło między innymi - pierwszy raz w historii - Cristiano Ronaldo oraz nominowanego w plebiscycie FIFA The Best Mohameda Salaha.

Zdjęcie Robert Lewandowski znalazł się w drużynie roku FUT 22 / Miguel A. Lopes / POOL / AFP