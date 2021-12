Samochód wystawiła osoba z Gdyni, która jest drugim właścicielem pojazdu. Twierdzi ona, co umieściła w ogłoszeniu, że wcześniej pojazd należał do Roberta Lewandowskiego.

Chodzi o białe Ferrari 488 Spider z 2018 roku z otwieranym dachem. W ogłoszeniu widnieje adnotacja, że pojazd jest w stanie kolekcjonerskim, a oferta kierowana jest do fanów futbolu.

Do samochodu dołączona jest książka serwisowa. Widnieje w niej nazwisko Roberta Lewandowskiego jako pierwszego właściciela. Pojazd został skonfigurowany specjalnie pod polskiego napastnika.

Pojazd ma praktycznie symboliczny przebieg. Do tej pory przejechał tylko 6050 km. Do 100 km/h auto rozpędza się zaledwie w 3 sekundy, a maksymalna moc to 670 KM.

Obecnie cena samochodu sięga ponad 131 tysięcy euro, co w przeliczeniu na złote daje ponad 600 tysięcy. Do końca aukcji zostało jeszcze jednak pięć dni.

MP