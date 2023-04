Fernando Santos dosadnie o Robercie Lewandowskim. Ostra reakcja na występy Polaka. Zgłosił sprzeciw

Reprezentacja Polski. Santos wprost o formie Lewandowskiego: Nie zgadzam się, że to jest kryzys

Najlepsi piłkarze świata nie zawsze są w najlepszej dyspozycji. Przede wszystkim dotyczy to napastników, są takie momenty, gdy nie zdobywają bramek. Tak jest u wielu gwiazd. Jeśli chodzi o Lewandowskiego, to czy po tym, jak nie strzelił gola w trzech-czterech meczach, to przestał być dobrym piłkarzem? Absolutnie nie zgadzam się, że jest to kryzys. Robert bardzo angażuje się i pracuje dla drużyny

- Robert Lewandowski to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, w swojej karierze miał i lepsze, i gorsze momenty. To normalne. Nie znam Roberta jeszcze bardzo dobrze, spędziłem z nim dopiero tydzień. Nie poznałem jeszcze jego struktury emocjonalnej, ale mam wrażenie, że to silny facet. Mam zaufanie do tego, co robi - dodał szkoleniowiec "Biało-Czerwonych" w rozmowie z Jackiem Kurowskim.