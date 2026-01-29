Fenomen Roberta Lewandowskiego. Te fakty mówią wiele

Najpierw - zanim zanurzymy się w danych - jedno podstawowe zdanie: Robert Lewandowski wciąż jest fenomenem. Stojący w miejscu PESEL przy uciekającym kalendarzu może wpływać na jego wydolność, czy możliwości motoryczne (wpływa, pokażemy to), natomiast zupełnie nie sprawił, że Polak jest słabszy w polu karnym. Tak długowiecznych napastników, wciąż dysponujących wysoką skutecznością i mających względną łatwość w dochodzeniu do sytuacji strzeleckich na bardzo wysokim poziomie - można szukać ze świecą. Lewandowski udowadnia - także za pomocą swoich dwóch ostatnich występów w Lidze Mistrzów - że analizując go w ogólnym ujęciu, mamy do czynienia z epokowym zjawiskiem, budzącym podziw i szacunek na całym świecie. Przy okazji meczu z Maltą, Emilio de Leo, selekcjoner tej drużyny, ciekawie mówił o tym w rozmowie z Interią: - To ten typ zawodnika, który powinien być punktem odniesienia dla wszystkich innych sportowców. Mimo upływających lat, on wciąż jest kluczowy dla reprezentacji Polski, wciąż jest jej liderem. Mam na to szersze spojrzenie, niż tylko przez pryzmat boiska - grające legendy są potrzebne, by budować popularność danego sportu w kraju.

Co o rywalizacji Lewandowskiego z Torresem mówią liczby

O ile jednak w generalnym ujęciu klasy Lewandowskiemu nikt nie zabierze, o tyle o roli piłkarza w poszczególnym meczu decyduje spojrzenie wąskie. I tutaj dochodzimy do momentu, gdy zestawiając ze sobą dane motoryczne Ferrana Torresa i naszego napastnika, widać różnicę. Poniżej zamieszczamy motoryczne wykresy dotyczące występów w Lidze Mistrzów (źródło: FotMob).

Powyżej: dane motoryczne Roberta Lewandowskiego (faza ligowa LM 2025/26) materiały prasowe

Powyżej: dane motoryczne Ferrana Torresa (faza ligowa LM 2025/26) materiały prasowe

Oczywiście dane mogą się różnić nie tylko ze względu na fizyczne możliwości obu piłkarzy, ale także zadania przydzielane przez Hansiego Flicka. Z drugiej strony, jeśli niemiecki trener bazuje na intensywności i od napastnika wymaga pressingu, ewentualne niższe wymagania względem Lewandowskiego muszą wynikać ze świadomości jego ograniczeń.

Porównując te dane widzimy, że Torres osiągnął w fazie ligowej znacznie wyższą prędkość maksymalną (33,7 km/h przy 31,7 km/h Lewandowskiego). Tylko ~10% innych napastników w całych rozgrywkach biegało szybciej od 25-latka, podczas gdy od kapitana naszej kadry - aż 62%.

Hiszpan biega nie tylko szybciej, ale także znacząco więcej. Przy rozegranych 246 minutach pokonał łączny dystans 27,8 km (z czego 17,6 km biegiem), podczas gdy Polak grał w Lidze Mistrzów wyraźnie częściej (420 minut), a przebiegł… mniej (17,4 km przy łącznym dystansie 26,4 km). Robert Lewandowski w sprincie zaliczył 334 m (18 sprintów), a Torres ponad trzykrotnie więcej (1,1 km, 47 sprintów). Zestawienie tych liczb pokazuje, jak bardzo różnią się ich boiskowe zadania (tudzież fizyczne możliwości), mimo iż obaj zdobyli dokładnie tyle samo goli - po dwa.

Dwa różne plany Flicka

Ciekawe, że w Lidze Mistrzów Lewandowski gra jednak wyraźnie więcej od Torresa, podczas gdy w La Liga sytuacja wygląda na odwrotną (Polak - 812 minut, Hiszpan - 1212). To pokazuje, że plan na mecz Flicka w Hiszpanii i plan w Europie to dwa różne plany.

Biorąc pod uwagę Ligę Mistrzów, czysto piłkarsko liczby Roberta Lewandowskiego są lepsze - i tu wychodzi klasa zawodnika. Przykładowo - obaj napastnicy Barcelony mają bardzo porównywalny współczynnik goli oczekiwanych (xG), czyli jakości stworzonych sytuacji - wynoszący 2,53 (Lewandowski) i 2,42 (Torres). Jednak gdy spojrzymy na współczynnik goli oczekiwanych po oddaniu strzału, u Lewandowskiego skacze on do 2,97, podczas gdy u Torresa spada do 1,47. W skrócie: z identycznych jakościowo sytuacji, to Polak oddaje znacznie groźniejsze strzały.

O tym, jak różni się taktyka Flicka w zależności, czy decyduje się na naszego napastnika, czy jego młodszego kolegę, świadczą także inne dane. Lewandowski ma operować w polu karnym (37 kontaktów z piłką w "szesnastce"), Torres - częściej bywa poza (15 kontaktów na analizowanym obszarze). Ferran częściej odbiera piłkę rywalom, częściej blokuje ich strzały, średnio - w przeliczeniu na minuty spędzone na boisku i biorąc pod uwagę cały plac gry - częściej dotyka piłki. Można powiedzieć, że Flick znalazł sposób, by uzyskać maksymalną korzyść z posiadania Lewandowskiego przy wzięciu pod uwagę jego wiekowych ograniczeń. Nie jest jednak w stanie realizować z Polakiem dokładnie takiej samej taktyki, na jaką się decyduje wystawiając Hiszpana. To akurat nie jest korzystne dla Lewandowskiego, jeśli pomyślimy o jego ewentualnej przyszłości w Barcelonie. Młodszy nie będzie, ograniczenia będą większe, i nawet przy niemalejącej jakości piłkarskiej, odchylenie od wymaganej intensywności przez Flicka siłą rzeczy będzie rosnąć. Chyba, że Niemiec trzyma w zanadrzu plan pozwalający przy "Lewym" wciąż czerpać maksimum benefitu, gdzie to maksimum będzie wystarczało do wygrywania meczów.

Robert Lewandowski teraz vs Robert Lewandowski przed rokiem

A jak Robert Lewandowski wygląda w zestawieniu z samym sobą w poprzednim sezonie Ligi Mistrzów? Różnica jest, co widać na poniższych wykresach (na co wpływ ma - przede wszystkim - sam fakt, że rok temu nie musiał aż tak dzielić się placem gry z Torresem).

Powyżej: dane ofensywne Roberta Lewandowskiego (faza ligowa LM 2025/26) materiały prasowe

Powyżej: dane ofensywne Roberta Lewandowskiego (cały sezon LM 2024/25) materiały prasowe

W poprzednim sezonie każda z ofensywnych statystyk związana ze strzelaniem goli była przesunięta do granic możliwości - tylko (w zależności od konkretnej statystyki) ~3-10% napastników grających w Lidze Mistrzów potrafiło notować lepsze liczby. Obecnie jest to około 20%.

Jakie wnioski płyną z tej analizy? Takie, że jakość Lewandowskiego się nie starzeje i wciąż jest bardzo ważnym i efektywnym elementem układanki FC Barcelony. Natomiast trend jest jasny - z przyczyn naturalnych jego rola delikatnie maleje. Tylko - jeśli już jesteśmy przy procentach - zastanowić się można, czy czasem nie jest tak, że 100% napastników w tak zaawansowanym wieku chciałoby potrafić notować takie liczby na tak wysokim poziomie? Odpowiedź wydaje się oczywista.

