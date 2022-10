O tym, jak cenny dla FC Barcelona jest Robert Lewandowski dowiódł chociażby ostatni mecz przeciwko Valencii, w którym Polak w trzeciej minucie doliczonego czasu gry zdobył jedyną bramkę w tym spotkaniu i dał "Dumie Katalonii" niezwykle cenne trzy punkty.

Robert Lewandowski kupiony w promocyjnej cenie?

Było to już trzynaste trafienie Lewandowskiego w dwunastej ligowej kolejce! Dlatego madrycki "As" przekonuje, że FC Barcelona zrobiła złoty interes, bo cena, jaką zapłaciła za Polaka, jest absolutnie nieadekwatna do jego obecnej wartości. Oszacowanej zresztą przed Hiszpanów bardzo wysoko.

"45 milionów euro to, jak na takiego zawodnika, bardzo niska cena. To piłkarz z zupełnie innej półki, jego gra warta jest wiele więcej. Realnie powinien kosztować około 150 milionów euro" - napisał "As".

Trudno nie zgodzić się z tym, że FC Barcelona zrobiła doskonały interes wyciągając Lewandowskiego z Bayernu Monachium. Polakowi kończył się kontrakt, był zdeterminowany żeby odejść i na pewno jego postawa wpłynęła także na kwotę, za jaką mistrzowie Niemiec zdecydowali się go oddać. W każdym spotkaniu potwierdza, że wart jest znacznie więcej niż 45 milionów euro.

Jak widać, specjalistami od promocji są nie tylko Polacy, ale i Hiszpanie.

Polski napastnik w tym sezonie występował w każdym meczu FC Barcelona i był jednym z najbardziej eksploatowanych graczy drużyny. Dlatego Xavi podjął decyzję o tym, by nie zabierać go do Pilzna na meczu Ligi Mistrzów z tamtejszą Viktorią. Dla Barcy to już mecz bez większego znaczenia, a oszczędzanie swojego najcenniejszego gracza wydaje się sensownym ruchem.